Actualizada 19/03/2020 a las 17:39

UAGN está trabajando "frenéticamente", en la actual situación de estado de alarma, para resolver todas las dudas de agricultores y ganaderos para que continúen produciendo alimentos, pero ha indicado que "nos encontramos con falta de respuestas ágiles y claras por parte de la Administración".

En un comunicado, UAGN ha indicado que, "ante tanta incertidumbre en cuanto al número de trabajadores por vehículo", están llevando a cabo gestiones tanto a nivel nacional, a través de Asaja, como regional, con Gobierno de Navarra, "pero todavía no hemos conseguido información clara y concisa al respecto", ha dicho, para exponer que "el Real Decreto 465/2020 establece que para desplazarse al lugar de trabajo deberá hacerse de forma individual".

El presidente de UAGN, Félix Bariáin, ha indicado que "no puede ser que se impongan condiciones incumplibles en el tránsito de trabajadores a las explotaciones y se corre un grave riesgo de que las explotaciones dejen de producir y por tanto de abastecimiento de productos". "Se nos tiene que considerar sector estratégico porque por ejemplo no imaginamos a los bomberos en una salida de emergencia cada uno en un vehículo, sería inviable. Con lo cual, la agricultura debe ser igual. Me parece indignante que en un vehículo con dos personas se obligue a llevar mascarilla y en una residencia de ancianos o en un hospital no dispongan de esas mascarillas", ha añadido.

UAGN ha añadido que "esto se hace extensivo a la libre circulación de insumos y talleres de maquinaria así como de insumos para la recolección y a la hora de trasladar el producto de nuestras explotaciones".

La asociación agraria ha manifestado que está manteniendo contactos tanto con Alinar como con UCAN, así como con la Administración para "agilizar y solventar estos problemas".

