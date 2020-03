Actualizada 17/03/2020 a las 13:14

Los establecimientos de hostelería y turismo de Navarra se encuentran en una situación "muy complicada", de "calma tensa", por el cierre provocado debido al coronavirus en un sector que en Navarra da empleo a 18.000 personas.



El secretario general de la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra, Nacho Calvo, ha incidido en la importancia de que el Gobierno central apruebe medidas como la suspensión del pago de la cuota de autónomos y que el Gobierno foral implemente asimismo medidas como la suspensión o el aplazamiento de impuestos.



"Ahora no hay absolutamente nada de ingresos y se mantienen los gastos. Hay 18.000 trabajadores ya sin trabajo", ha dicho en declaraciones a Europa Press Nacho Calvo, quien ha confiado en que, con el control sanitario del coronavirus y las medidas de apoyo al sector, no se produzcan despidos y se pueda ir recuperando "cierta normalidad".



El secretario general de la asociación ha señalado que estos momentos son "muy complicados, nunca vistos". Según ha explicado, hay "angustia y ansiedad" en el sector, aunque las noticias que apuntan a las medidas que puedan tomar el Consejo de Ministros y el Gobierno foral para apoyar al sector "no son malas".



Así, por ejemplo, ha valorado que si se suspende el pago de la cuota de autónomos, esa medida beneficiaria a 6.000 personas del sector en Navarra, y si se suspende el pago de impuestos, también permitiría eliminar gastos en una situación en la que no hay ingresos.



Nacho Calvo ha considerado que "la clave" para la recuperación es el control de la epidemia de coronavirus, evitando el colapso sanitario, lo que permitiría posteriormente ir recuperando la actividad, para lo que serían necesarias "acciones para que el sector se ponga en marcha, facilitar el consumo y realizar actividades de promoción".



El representante de la asociación ha incidido en que es importante que "la empresa sobreviva, que esto es una situación temporal, y si las empresas sobreviven, los trabajadores sobreviven y el consumo se mantiene".



Nacho Calvo ha considerado que la situación "no debería conllevar despidos y espero que se recupere cierta normalidad". "Hemos reaccionado con valentía y con el concepto de premura. Nosotros mismos el viernes ya dijimos que había que cerrar los establecimientos, todo el mundo está concienciado para que esto se solucione cuanto antes", ha señalado.



