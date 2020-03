Actualizada 16/03/2020 a las 15:58

Navarra Suma ha considerado "adecuada" la decisión del Rey Felipe VI de renunciar a la herencia de Don Juan Carlos y de eliminar la asignación oficial del Rey emérito, una decisión que el PSN ha respetado y que el resto de grupos del Parlamento de Navarra han cuestionado.



Al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, única reunión que el Legislativo ha celebrado antes de suspender toda su actividad por el coronavirus, el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha dicho que la decisión le parece "adecuada" y el portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha dicho que respeta "las decisiones que toma el monarca y también los pasos que va dando la justicia, y atenernos a lo que se va realizando".



La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos ha señalado que "hay gestos como el de la renuncia en una notaría a una hipotética herencia que deberían haber sido acompañamos en el mismo momento con la retirada de las aportaciones en los Presupuestos Generales del Estado a quien se entienden por este tipo de actuaciones que no ha actuado correctamente".



Desde EH Bildu, Bakartxo Ruiz ha señalado que "aprovechar esta coyuntura para dar esta supuesta noticia responde más a un ánimo populista y de tapar la vergonzosa negativa a aprobar una comisión de investigación en el Congreso". "Esta decisión no hace a la monarquía ni más honrada ni más democrática", ha dicho, para afirmar sobre Felipe VI que "más le valdría renunciar a la corona".



El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha señalado que "no se puede renunciar a una herencia según nuestro Código Civil" y ha apuntado que "se aprovecha una situación de alerta para hacer una cortina de humo y evitar que el coronavirus se extienda a los Borbones". Tras ello, ha abogado por trabajar en una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados y que "la transparencia democrática se imponga".



En la misma línea, la portavoz de I-E, Marisa de Simón, ha dicho que "es un tanto ridículo" que Felipe VI renuncie a la herencia "porque el Código Civil dice que no se pueden repudiar herencias si la persona no está muerta". "Pedimos esa comisión de investigación en el Congreso de los Diputados sobre posible corrupción de la familia real y que la justicia actúe", ha dicho.