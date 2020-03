Bulo sobre el cierre de colegios en Navarra por el coronavirus

Actualizada 11/03/2020 a las 12:44

Este miércoles, ha comenzado a circular en whatsapp una imagen con una noticia falsa de Diario de Navarra en la que se comunica el cierre de los colegios en Navarra por el coronavirus. Se trata de una información ABSOLUTAMENTE FALSA. Si bien es cierto que esta imagen replica el aspecto visual de una noticia de Diario de Navarra, es una falsificación, ya que este medio en ningún momento ha difundido esta noticia. Según ha informado el Gobierno de Navarra este mismo miércoles por la mañana, el Ejecutivo no se ha planteado por el momento el cierre de centros escolares en la Comunidad foral.

MÁS BULOS EN ESPAÑA

El cierre de los centros educativos en la Comunidad de Madrid, La Rioja y en municipios de Álava ha disparado los mensajes falsos en las redes sociales sobre las medidas que se están adoptando en el sector educativo.



NO HAY BAJAS RETRIBUIDAS PARA PADRES CON NIÑOS SIN COLEGIO



No es cierto que, para mitigar los efectos del cierre de centros educativos en la Comunidad de Madrid, se hayan establecido permisos retribuidos para los padres y madres que no tenga la opción del teletrabajo, como asegura una supuesta noticia ampliamente difundida por Whatsapp.



En realidad, se trata de una captura trucada de la web de noticias de La Sexta sobre el coronavirus. A la información de las 19:51 horas del lunes que anunciaba el cierre de todos los colegios, institutos y universidades de la Comunidad de Madrid, el autor del montaje ha añadido: "Los padres y madres que no tengan la opción de teletrabajar podrán coger bajas por cuidados".



El artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores regula los permisos retribuidos, pero no incluye nada parecido. Únicamente el apartado d de este artículo abriría la puerta a un permiso de este tipo, al conceder los necesarios "para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal, comprendido el ejercicio del sufragio activo".



"Cuando conste en una norma legal o convencional un periodo determinado, se estará a lo que esta disponga en cuanto a duración de la ausencia y a su compensación económica", añade este artículo 37.d.



También cabría la suspensión temporal de un contrato a través de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor (hechos o acontecimientos involuntarios, imprevisibles, externos al círculo de la empresa y que imposibilitan la actividad laboral). En este caso, el trabajador tiene derecho a cobrar el paro.



Es decir, la legislación laboral actual permite solicitar una excedencia sin sueldo para el cuidado de hijos, pero no ampara ninguna baja retribuida por este motivo.



LOS ALUMNOS MADRILEÑOS NO RECUPERARÁN LAS CLASES EN JULIO



A raíz del anuncio del cierre de los centros educativos de la Comunidad de Madrid este lunes, ha circulado un supuesto comunicado del Gobierno regional que anunciaba que las clases serán recuperadas "desde el 1 al 20 de julio", e incluso deja abierta la posibilidad de "acudir a las aulas los sábados desde el 1 de abril".



"Tan solo el alumnado de educación infantil estará exento", añade el documento.



Se trata de una nota de prensa falsa que intenta suplantar a la oficial difundida ayer por Comunidad de Madrid, en la que se informaba de la suspensión de "la actividad docente presencial en todos los niveles educativos".



La única medida recomendada por la Comunidad de Madrid para recuperar el contenido lectivo es "la formación online", sin mencionar otras acciones.



Además, la nota de prensa viralizada falsea el membrete oficial de la Comunidad de Madrid y utiliza una nomenclatura que ya no se emplea, "Consejería de Sanidad y Consumo", ya que este departamento ya no incluye en su título la palabra "Consumo".



El comunicado falso, que incluye faltas de ortografía, ha sido desmentido por el propio consejero de Educación, Enrique Ossorio, en rueda de prensa este martes.



LAS CLASES NO CIERRAN EN CASTILLA Y LEÓN



Castilla y León no se ha sumado al cierre de guarderías, colegios y universidades, pese a que así se afirma en la supuesta captura de una página del diario El Mundo que circula por redes sociales.



"Coronavirus, última hora: La Comunidad de Castilla y León cierra hasta el día 30 todas las guarderías, colegios y universidades". Este titular encabeza el texto de la información trucada, que el autor del montaje ilustra con una fotografía de la sede de Sanidad de Castilla y León (Sacyl).



En su cuenta oficial de Twitter, la Consejería de Sanidad castellano-leonesa advierte de que la imagen es "un burdo montaje en el que se ha sustituido la Comunidad de Madrid por Castilla y León" y anima a no compartir este bulo si se recibe por WhatsApp.



Igualmente alertan de esta falsedad en Twitter los servicios de Emergencias y de Protección Civil del Ayuntamiento de Ávila. En este último caso, apelan además a la colaboración ciudadana: "Antes de publicar o difundir cierta información, contrástala con las fuentes oficiales".



... NI EN CASTILLA-LA MANCHA



La epidemia de bulos sobre la suspensión de clases ha llegado también a Castilla-La Mancha. En este caso, con un montaje que suplanta el perfil oficial del Gobierno regional para difundir el bulo de que los centros educativos públicos y privados, "desde guarderías hasta bachillerato", permanecerán "cerrados de manera oficial" entre el 12 de marzo y el 1 de abril.



La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha alertado de la falsedad a través de su propio perfil de Twitter y de un comunicado de prensa. En ambos medios, informa de que va a pedir una investigación policial sobre la autoría de este montaje, que suplanta la imagen oficial del Ejecutivo regional y contribuye a crear una "alarma social innecesaria".



En su comunicado, el Gobierno castellano-manchego subraya que la Administración regional no ha dado ninguna instrucción de cierre de centros públicos ni privados y, por tanto, se está poniendo en contacto con todos ellos para advertirles de esta falsedad.



EL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA NO SUSPENDE LAS CLASES



En Twitter ha circulado un supuesto mensaje del Ayuntamiento de Valencia anunciando que se suspenden las clases en los colegios de la ciudad, pero se trata de una cuenta falsa.



Hay señales en el tuit que indican que se trata de un perfil impostor: el nombre de la cuenta (@Ajuntament_VIC) es diferente al de la oficial (@AjuntamentVLC), que está verificado por Twitter, a diferencia del impostor.



La cuenta falsa tiene un lema que también da pistas en la parte dedicada a la biografía sobre su carácter humorístico: "Dale rt al tweet bro".



Además, al hacer una búsqueda avanzada en el Twitter oficial del Ayuntamiento de Valencia sobre los mensajes publicados en relación con el coronavirus no aparece ninguno como el que anuncia el cierre de las escuelas.



Finalmente, los ayuntamientos no tienen competencias para decidir el cierre de las escuelas, algo que solo puede ordenar el Gobierno autonómico.



TAMPOCO LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE



Un comunicado que parece ser de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y se está difundiendo por las redes informa de que la institución cerrará sus puertas del 10 al 23 de marzo.



La cancelación de las clases se habría ordenado "siguiendo instrucciones de la directora general de Salud Pública de la Junta de Andalucía".



Pero es falso: la propia universidad ha publicado un comunicado en su sitio web en el que denuncia que este documento es "rotundamente falso" y que la actividad académica y sus servicios "se mantiene con total normalidad".



NI EL PAÍS VASCO CIERRA FRONTERAS NI SUSPENDE TODAS LAS CLASES



Hasta este martes no se ha ampliado la suspensión de actividades docentes a todos los centros educativos del País Vasco, más allá de Vitoria y el municipio alavés de Labastida. Y tampoco se ha decidido en Euskadi un cierre de fronteras para frenar los contagios por coronavirus, como se asegura en un audio que circula por grupos de Whatsapp.



La Asociación de Voluntarios Digitales de Emergencias de Euskadi (VOST Euskadi) ha avisado ya a través de Twitter de que este audio es falso y pide a quien lo reciba que no contribuya a difundirlo.



Hasta este martes, la única medida sobre actividades educativas adoptada por el Gobierno vasco en relación con el coronavirus es su decisión de suspender las clases en Vitoria (en todas las etapas educativas, desde infantil hasta la universidad, incluida la Formación Profesional), así como en dos colegios del municipio alavés de Labastida y en el instituto de Laguardia.



FUENTES:



- Estatuto de los Trabajadores.

- Profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia, Daniel Toscani.

- Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.

- Consejería de Sanidad de Castilla y León.

- Protección Civil de Ávila.

- Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

- Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.

- Asociación de Voluntarios Digitales de Emergencias de Euskadi (VOST Euskadi).