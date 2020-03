El II Plan Estratégico del Euskera quiere terminar con la "confrontación"

Actualizada 09/03/2020 a las 15:16

La consejera de Relaciones Ciudadanas, Ana Ollo, ha presentado este lunes la evaluación del I Plan Estratégico del Euskera y anunciado que comienza ya a prepararse el segundo, con el que el Gobierno de Navarra quiere zanjar la "confrontación" en torno a esta lengua.



El I plan, ha dicho Ollo, "ha sido un proceso de aprendizaje en el que hemos recogido una importante experiencia para el segundo", que estará vigente hasta 2027 y se hará "con un proceso participativo en busca de un amplio acurdo que aleje de una vez por todas al euskera del debate partidista y la confrontación", por lo que también están previstas acciones de sensibilización para el conjunto de la sociedad.



Además para este segundo plan se tendrá en cuenta que el 25% de los jóvenes navarros son euskaldunes y pensando en ellos recogerá acciones en el ámbito de las tecnologías 2.0, "el lenguaje nativo" de la juventud, sin olvidar a los adultos entre quines se seguirá impulsando el vascuence.



Al mimo tiempo el Gobierno trabaja en la regulación de los méritos para el acceso a la función pública, no solo en cuanto al euskera, que fue anulado por los tribunales para las zona mixta y no vascófona, sino para el conjunto de ellos ya la misma sentencia "no solo cuestionó la valoración del euskera sino todo el sistema".



La consejera ha añadido en relación con el I Plan Estratégico del Euskera, aprobado en 2016 tras participar en su elaboración más de cien agentes, que su objetivo era "responder a las necesidades y derechos de los 80.000 navarros vascohablantes" e impulsar el euskera como "un valor propio de toda la ciudadanía".



Conformado en torno a seis ejes, se marcaba 29 objetivos y, aunque Ollo ha admitido que ha habido algunos problemas, el resultado del plan "ha sido positivo, se han conseguido acuerdos para mejores logros", se han trabajado 28 objetivos y se está haciendo "en la buena línea", ya que la población de más de 14 años que habla euskera ha pasado del 12,9% al 14,1%, según el Instituto de Estadística, han crecido las becas para su aprendizaje y los matriculados en el modelo D llegan ya al 30% del alumnado.



La evaluación de este primer plan refleja también que se han trabajado 28 de los 29 objetivos, 58 de los 68 ámbitos de actuación señalados, se ha establecido un marco de colaboración continua con las entidades locales, el presupuesto de Euskarabidea ha pasado de cuatro a siete millones, lo que ha permitido impulsar el uso social euskera, y se han tomado medidas para fomentar su aprendizaje entre los adultos con un 50% más de presupuesto.



Se trata de unos datos que a juicio de la consejera permiten plantear "con optimismo" el II Plan que, como el primero, parte de la idea de que el euskera debe ser una lengua de "convivencia" para toda la sociedad.