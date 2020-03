El Consejo Político de UPN elimina la obligación de primarias

07/03/2020 a las 06:00

El Consejo Político de UPN respaldó el viernes con un 72,3% de los votos eliminar la obligación de primarias para decidir los principales candidatos electorales del partido. El 25,5% votó en contra y el 2,1 se abstuvo. Se cambiará así un sistema que el partido aprobó en 2016, para que la elección estuviese en manos de los afiliados.



UPN está a dos semanas de celebrar su congreso, el próximo 29 de marzo, en el que renovará a sus dirigentes y aprobará los estatutos y las ponencias que recogen su programa y sus líneas políticas. El Consejo Político debatió y votó el viernes las enmiendas que se habían mantenido a las ponencias, y esos serán los textos que definitivamente se aprobarán en el Congreso, ya que no se podrá presentar ya enmiendas.



Los estatutos recibieron el apoyo del 80% de asistentes al Consejo Político, un 18% votó en contra y el 2%, se abstuvo. En la reunión, se aprobaron por unanimidad las ponencias política y la programática.



El Consejo Político está formado sobre todo por cargos públicos, representantes locales del partido y los elegidos por los afiliados en el Congreso. Son algo más de 200 miembros, de los que el viernes asistieron 141. La reunión se celebró en un salón del hotel NH Iruña Park desde las 19 horas hasta las 22.30 horas.



El pasado enero, al inicio del debate interno de cara al Congreso, se plantearon cambios en los estatutos que reforzaban el poder del líder del partido y limitaban la capacidad de decisión de los afiliados. Sin embargo durante estas semanas se ha dado marcha atrás en varias de esas reformas. No en todas, como ha ocurrido con las primarias.



LA POSTURA DE LOS CANDIDATOS



Con los nuevos estatutos, de los que el Consejo Político no aprobó el viernes ningún cambio de calado, están el presidente Javier Esparza y los que le respaldan para seguir al frente del partido.



El que intentará tomar las riendas de UPN, el diputado Sergio Sayas, sostiene que se va a recortar el poder de decisión de los afiliados y por eso mantuvo sin éxito sus enmiendas.



Los asistentes de uno y otro sector coincidieron en afirmar que el debate de el viernes transcurrió con total normalidad y sin tensiones.



A partir de ahora, los candidatos de UPN a las principales citas electorales los elegirá el Consejo Político del partido a propuesta del comité de listas (formado en su mayoría por los máximos dirigentes). El Consejo Político podrá convocar primarias de forma “extraordinaria”.

Además, el candidato a la presidencia del Gobierno lo elegirá el Consejo Político de entre los candidatos que se presenten.



Te puede interesar





ELECCIÓN DE LOS LÍDERES



Otro de los cambios ratificado el viernes por el Consejo Político es que los afiliados no podrán elegir a toda la ejecutiva del partido mediante listas abiertas, como hasta ahora. Irán en listas cerradas los tres principales cargos: presidencia, vicepresidencia y secretaría general. El futuro líder se asegurará con su elección la de sus dos principales cargos de confianza.



El planteamiento de listas cerradas para los tres puestos unipersonales fue respaldado por el 75,8% del Consejo, el 21,9% votó en contra y el 2,1% se abstuvo.



Los 21 vocales que completan la ejecutiva sí se elegirán mediante listas abiertas.



SIN LIMITACIÓN DE MANDATOS



Por otra parte, UPN suprime la limitación de mandatos en cargos públicos y en la ejecutiva del partido. Ahora está regulado que un presidente del Gobierno, parlamentario o alcalde de una localidad de más de 10.000 habitantes no podrá permanecer en el cargo más de dos mandatos seguidos u ocho años a no ser que se apruebe de modo excepcional.



En suprimir la limitación de mandatos han estado básicamente de acuerdo ambos sectores. Sí reclamó el viernes con poca fortuna que se mantuviese el que fue secretario de Organización de UPN hasta diciembre, el parlamentario Jorge Esparza.

Otro de los cambios afecta a la convocatoria de los órganos del partido. Hasta ahora se puede convocar de forma extraordinaria la asamblea si así lo solicita el 15% de afiliados con derecho a voto, y el Consejo Político, si lo pide el 15% de sus miembros. Los futuros estatutos lo elevan al 25%.