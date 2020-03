Esparza: "Chivite se siente cómoda y apoyada por el nacionalismo vasco y por el independentismo"

Actualizada 03/03/2020 a las 13:18

El presidente de UPN y portavoz parlamentario de Navarra Suma, Javier Esparza, ha asegurado este martes que la presidenta del Gobierno, María Chivite, "se siente cómoda y apoyada por el nacionalismo vasco y por el independentismo, pero las barricadas todos sabemos quien las montaba y quien las quemaba, y todo sabemos quienes son hoy sus socios prioritarios".



Esparza ha respondido así en declaraciones a los periodistas a la intervención que ha tenido Chivite este martes en un desayuno informativo organizado en Madrid por Europa Press y en el que ha dicho que UPN ha optado por "quedarse en las barricadas" mientras que EH Bildu ha decidido "ser útil".



Tras lamentar que la presidenta haya "perdido la oportunidad" de "poner en valor lo relevante que es Navarra", Esparza ha reprochado a Chivite que haya hablado como secretaria general del PSN, "insultando a los que estamos en la oposición".



"No sé cómo puede hablar de pluralidad y de diálogo cuando de forma permanente se excluye al 40%" de la ciudadanía, la que "legítima y democráticamente votó a Navarra Suma", ha añadido Esparza, y se ha preguntado de qué "centralidad" habla Chivite "cuando los acuerdos (del PSN) se producen con la extrema izquierda y con el independentismo más radical".



Para Esparza además, la presidenta "ha hecho suyo el relato y el lenguaje que la izquierda abertzale tiene cuando habla de las víctimas del terrorismo", algo que, ha subrayado, "me produce escalofríos", al tiempo que le ha reprochado que "mintiendo" se refiera a la postura de UPN en materia de competencias, ya que su partido aboga por asumir las de "tráfico en exclusiva, eso defendíamos y eso estamos defendiendo", pero dejando claro que "el PNV no es nadie para negociar, definir, ni marcar los tiempos".



Ha pedido por ello a Chivite que "no mienta, no manipule y no tergiverse la realidad", también cuando habla de "volver a los consensos históricos en aquello que tiene que ver con el autogobierno" puesto que, ha puntualizado, "llama la atención" que quien acuerda con quienes "quieren que Navarra deje de ser una comunidad foral y diferenciada apele a los consensos".



"Yo apelo al consenso histórico que siempre ha habido en torno a los partidos constitucionalistas, a los que siempre hemos defendido la misma realidad institucional, PSN, PP, UPN y Ciudadanos que siempre hemos defendido una comunidad como la que tenemos a día de hoy, y quien ha roto esos consensos ha sido el PSN", ha afirmado.



Y ha señalado que un partido como el PSN, que "ha llegado a traspasar la raya que se ha traspaso en esta legislatura", "clases de centralidad y pluralidad" no pude dar "ninguna".



Para concluir Javier Esparza ha defendido la "autonomía y libertad" de UPN para tomar sus decisiones pese a estar integrado en Navarra Suma, una coalición de "partidos diferentes" que tienen "cosas en común".



Al respecto ha aseverado que su formación "ni ha renunciado ni va renunciar al régimen foral, a su identidad, a sus principios y a sus valores", por lo que ha negado que sea su formación la que obstaculiza un entendimiento con PSN, al que ha acusado de "intentar manipular y tergiversar las cosas", aunque "los hechos desmontan" sus argumentos.