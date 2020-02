Actualizada 19/02/2020 a las 13:48

El Gobierno de Navarra no ha recibido ninguna llamada de autoridades de otras comunidades autónomas para trasladar residuos peligrosos a la Comunidad foral, según el vicepresidente José María Aierdi, quien ha asegurado que en Navarra no se podría producir una situación como la que se vive en Zaldívar.

De esta forma se ha pronunciado en la rueda de prensa posterior a la sesión del Gobierno al ser preguntado sobre el tratamiento de los residuos peligrosos en la Comunidad foral tras la sucedido en Zaldívar, donde el pasado 6 de febrero se derrumbó un vertedero atrapando a dos trabajadores, que todavía no han sido encontrados, y provocó incendios entre los residuos que aún no han sido sofocados.

El vicepresidente ha sostenido que una situación como esa no se podría producir en Navarra porque no hay plantas, ni vertederos de residuos peligros, al tiempo que ha apuntado que en los vertederos de residuos no peligrosos cabe la posibilidad de, en zonas estancas, recoger determinados materiales como el amianto, pero "deben estar perfectamente sellados".

A la Administración foral le compete garantizar que se cumple la normativa y las autorizaciones en cada caso de "manera rigurosa", ha continuado el vicepresidente, quien ha explicado que la decisión de trasladar determinados residuos de un vertedero a otro depende del propietario.

En concreto es el departamento de Medio Ambiente el que regularmente establece un seguimiento de los vertederos autorizados.

Por otra parte, ha apuntado que la ley de Residuos apuesta por valorizar al máximo el residuo para que el volumen sea el menor posible. Esa, ha concluido, es la línea en la que trabaja el Gobierno.

