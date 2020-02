Denunciado en Tudela por conducir drogado, sin cinturón y con un gramo de marihuana

Actualizada 14/02/2020 a las 10:56

Un conductor fue denunciado este jueves, a las 11.45 horas en la calle Cuesta de Loreto de Tudela, por no llevar puesto el cinturón de seguridad, según informa Policía Local de Tudela. Además, arrojó un resultado positivo en THC, cocaina, anfetamina y metanfetamina en el test salival de drogas.



Además, a las 9,10 horas, agentes de Policía Local localizaron un camión que había causado daños a un turismo el pasado día 11 y no había parado. Identificaron al conductor por estar implicado en un accidente y no haber facilitado sus datos. Además transmitieron esos datos al propietario del vehículo dañado.



Te puede interesar

Te puede interesar

Selección DN+