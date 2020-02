Actualizada 14/02/2020 a las 13:00

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha manifestado este viernes que "no sabemos nada todavía" sobre la presencia o no de los Reyes en el acto de entrega del Premio Príncipe de Viana, previsto para el próximo mes de mayo y ha indicado que hay que "dar protagonismo a los premiados y a la cultura navarra".



En declaraciones a los medios de comunicación, Chivite ha explicado que "hasta ahora se ha trabajado en el cambio del Premio y lo que hemos hecho es esa parte de darle valor artístico y poner en valor ese premio". "La segunda parte será la de la organización, ya veremos cómo acabamos organizándo", ha indicado.



Preguntada por la presencia o no de los Reyes, ha afirmado que "no sabemos nada todavía". "Cuando llegue el momento de la organización veremos", ha dicho, para añadir que "sinceramente me da mucha pena que esta cuestión sea noticia si vienen o no vienen los Reyes cuando la noticia tendrían que ser las personas premiadas y poner en valor también los jóvenes talentos". "Demos protagonismo a lo que lo tiene, que son los premiados y la cultura navarra", ha expuesto.

