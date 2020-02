Atropello de Pamplona | Familiares del joven herido: “No tenemos dinero para que vengan mis padres”

Actualizada 13/02/2020 a las 16:27

Inicialmente, la madre de Neil Vargas, el joven atropellado en Pamplona, y sus hermanas preferían no avisar a sus padres, abuelos del herido, de 74 y 80 años, del accidente y del estado del herido. “Pero pensamos que tenían derecho a verlo, porque para ellos era como un hijo, y que mi mamá no nos lo iba a perdonar. Les llamamos y se lo contamos. Pero no tienen dinero y aquí estamos intentando juntar todo lo que podemos para que vengan ellos y mis dos hermanos. Pero no tenemos tanto...”, se lamen

Selección DN+