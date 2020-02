El Parlamento de Navarra aumenta el gasto de Derechos Sociales en 1,9 millones

Actualizada 13/02/2020 a las 13:55

La comisión parlamentaria de Economía y Hacienda ha aprobado 23 enmiendas al presupuesto del departamento de Derechos Sociales que aumentan el gasto por un importe de 1,9 millones de euros, 17 de ellas in voce, y rechazado otras 97 que había sido presentadas por los grupos.

En total la comisión ha debatido ya 612 enmiendas de las 803 presentadas, al margen de 103 in voce, de las que se han aprobado 175, todas salvo una suscritas por PSN, Geroa Bai, EH Bildu y Podemos, por un montante de 17,8 millones de euros.



El debate continuará esta tarde con las enmiendas correspondientes a las partidas de gasto del presupuesto de Cultura y Deporte (119) y Relaciones Ciudadanas (34).



En la sesión de la mañana la comisión ha aprobado 23 enmiendas, en cuatro de ellas con el único voto en contra de Navarra Suma y que destinan 418.721 euros para retribuciones del personal contratado temporal de El Vergel, 200.000 para pensiones no contributivas, 10.000 para un estudio sobre la soledad en Navarra a fin de reforzar el servicio de atención domiciliaria y otros 10.000 para un convenio con Lares.



Con la abstención de Navarra Suma y el apoyo del resto de grupos se ha incrementado el gasto en 150.000 euros para el proyecto ‘mi casa’ para personas con discapacidad en Tudela, asistencia de menores (300.000), Fondo de cooperación 0,7% (100.000 y 10.000), convenio accesibilidad túnel Eunate (11.000, 9.000 y 5.000), convenio CERMIN (25.000), convenio de mejora de condiciones laborales en intervención social (500.000), y convenio con la Asociación Síndrome de Down para centro ocupacional (34.000 euros)



Por unanimidad las comisión ha aprobada aumentar el gasto para subvencionar a ANFAS (60.000 y 10.000), Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (25.000), ASORNMA (15.000), Programa Acceder (10.000), Gaz Kalo (10.000) y ANARASD (5.000 euros), y también por unanimidad se ha aumentado el gasto destinado a un convenio con ANAIF para el desarrollo de una proyecto vivienda tutelada para jóvenes con neurodiversidad sociofuncional (10.000 euros) y otra para el servicio de orientación y acompañamiento sociolaboral de Elkarkide (116.000).



