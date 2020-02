El Parlamento empieza a debatir las más de 800 enmiendas a los presupuestos

Actualizada 10/02/2020 a las 13:58

El Parlamento inicia este lunes el debate de las más de 800 enmiendas presentadas por los grupos al proyecto de Presupuestos de Navarra para este año. El acuerdo entre el tripartito del Gobierno (PSN, Geroa Bai y Podemos) y EH Bildu impedirá que se aprueben casi todas las propuestas de Navarra Suma. Ese pacto recoge que sólo aprobarán sus propias iniciativas, a no ser que decidan por unanimidad aprobar las de otros grupos, algo que no sólo afecta a las enmiendas de NA+, sino también a las de Izquierda-Ezkerra, cuya parlamentaria Marisa de Simón no ha suscrito el acuerdo. El debate en comisión se alargará toda la semana. Está previsto que el 27 de febrero se apruebe en sesión plenaria la ley de Presupuestos de Navarra para 2020, dos meses después de lo que suele ser habitual.

