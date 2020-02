CC OO y UGT piden en Pamplona un plan de choque contra la siniestralidad laboral

Actualizada 13/02/2020 a las 10:43

UGT y CC OO se han concentrado este jueves frente al Parlamento de Navarra, en Pamplona, para exigir un plan de choque contra la siniestralidad laboral, ya que, según han indicado, Navarra se encuentra peor que otras Comunidades en materia de prevención de riesgos laborales.



En declaraciones a los medios de comunicación, la secretaria para la Igualdad y Políticas Sociales de UGT, Marisol Vicente, ha pedido a los partidos políticos un "compromiso serio" en materia de prevención de riesgos laborales porque "estamos en una situación de suma emergencia".



Ha exigido un plan de choque y "unas medidas de actuación para terminar con esta lacra social". "Necesitamos el compromiso de los partidos de que no van a escatimar ningún medio ni humano ni económico para terminar con la siniestralidad en Navarra", ha señalado.



Vicente ha indicado que "la sociedad tiene que concienciarse de lo que supone la seguridad en el trabajo porque no podemos consentir que los trabajadores y trabajadoras cuando vayan a su trabajo estén poniendo en peligro sus vidas". "Se nos olvida que el mayor pilar para una buena calidad en el empleo es la seguridad en el trabajo", ha incidido.



Según ha comentado, "durante muchos años Navarra fue una de las Comunidades con menos accidentes laborales pero ya llevamos como cuatro años en que los índices de siniestralidad han aumentado y es una de las Comunidades en las que más está subiendo la siniestralidad y en estos momentos estamos situadas como una de las Comunidades con más índice de accidentes".



También Carmen Sesma, secretaria de Salud Laboral de CC OO, ha indicado que "Navarra se comporta peor que otras Comunidades en materia de prevención de riesgos laborales". "Pedimos a los grupos parlamentarios que no escatimen en las partidas destinadas a la prevención de riesgos laborales", ha dicho.



Ha insistido en la necesidad de un plan de choque contra los accidentes laborales en el que "estemos todos los agentes que intervenimos en la prevención" y en un plan específico para el sector de la construcción, "que en lo que llevamos de año ya se ha cobrado dos vidas y donde se concentra mayor número de accidentes de carácter más grave".



Sesma ha pedido que se publique en el BON el listado de las empresas que incumplen la ley de Prevención y que "las sanciones que se recaudan de esos incumplimientos se destinen a campañas de sensibilización, formación e información en prevención de riesgos laborales tanto para trabajadores como para empresas y que la Administración vele por el cumplimiento de la ley".



Igualmente ha solicitado que se inste al Gobierno central a que Navarra tenga más inspectores de trabajo para "mayor control en las empresas". "Aquí los empresarios tienen mucho que hacer y mucho que decir porque son los verdaderos responsables de que la ley se cumpla", ha expuesto.



La secretaria de Salud Laboral de CC OO ha señalado que "en Navarra la situación en cuanto a recursos para prevención es peor que en otras Comunidades y su comportamiento también es peor en los datos de siniestralidad". "Vamos a seguir trabajando tanto en el Consejo Navarro de Salud Laboral como en las mesas de diálogo social en aras a establecer políticas que lleguen a trabajar en la prevención porque el objetivo es que Navarra sea un Comunidad de accidentes cero", ha aseverado.

