Navarra estudiará si el aumento de guardias civiles repercutirá en su aportación

El Gobierno foral desconoce si el aumento en 200 agentes de la Guardia Civil en Navarra tendrá repercusión en el aporte económico que debe hacer anualmente al Estado, una cuestión que estudiará cuando se le comunique oficialmente la decisión, considerada a priori "buena noticia" porque mejorará la seguridad ciudadana.



Así lo ha señalado en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Ejecutivo foral su portavoz, Javier Remírez, quien pese a la posibilidad apuntada de que el Convenio Económico recoge un coste para Navarra, ha zanjado: "yo me quedo con la buena noticia en el sentido de que es bueno que existan efectivos que garanticen la seguridad en Navarra y el ejercicio de las libertades y los derechos de la ciudadanía".



En todo caso, ha señalado que tanto la cobertura de esos puestos como su distribución en Navarra "le compete al Estado" y en este caso consistiría en cubrir "plazas ya existentes" que no se ocuparon "con los últimos años de recortes por parte del Gobierno del señor Rajoy".



No obstante, no ha negado no confirmado que la cobertura de esas plazas tenga un coste para Navarra, puesto que "es una cuestión a tratar en la Comisión del Convenio Económico, en la aportación de Navarra al Estado y se hará en su momento", en cualquier caso a partir de un hecho que todavía no se ha producido, como es la comunicación de forma oficial al Gobierno foral de la llegada de esos 200 nuevos agentes.



"Es una cuestión que deberemos ver entre Estado y Navarra cuando tengamos comunicación oficial y si entra dentro de los compromisos pactados entre el Estado y Navarra en esa cuestión", ha dicho para subrayar que "sSiempre será una buena noticia contar con recursos necesarios y suficientes para garantizar la seguridad de la ciudadanía de Navarra y también para que cada uno de los ciudadanos y ciudadana podamos ejercer libremente nuestros derechos y libertades".



