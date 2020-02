Actualizada 12/02/2020 a las 13:05

El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha explicado que se prevé organizar la atención pediátrica en el Centro San Martín de Pamplona "mediante un servicio mixto compuesto por pediatras de la plantilla del propio Centro San Martín y las pediatras que realizan su trabajo en el ámbito de la Atención Primaria".

Remírez ha indicado que "ante la escasez de profesionales sería de forma voluntaria aunque, lógicamente, retribuido económicamente". Y ha resaltado que "el planteamiento es mantener el servicio de Urgencias pediátricas garantizando la atención a los niños y niñas afectos a este centro, tratando en las mejores condiciones laborales posibles al conjunto de los profesionales".

El consejero ha precisado que "no se trata una cuestión exclusivamente del ámbito de la Comunidad foral" sino que "en el conjunto de España se calcula que faltan por cubrir unas 2.000 plazas de pediatras". "Es un perfil profesional que no tiene cuota de desempleo y, por lo tanto, Navarra no es ajena al problema que existe en el conjunto de España en esta cuestión", ha agregado.

Javier Remírez ha destacado que el Gobierno foral y el Departamento de Salud "están poniendo todos sus esfuerzos y los medios necesarios para paliar esta situación y, en todo caso, garantizando en todo momento la atención sanitaria para la población navarra que en ningún caso ha quedado sin cubrir".

Te puede interesar

Selección DN+