Pirineo y despoblación, en el foco

08/02/2020 a las 06:00

La Unión Europea fija en 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado la densidad a partir de la cual se sitúa el riesgo de despoblamiento de un territorio. En el Pirineo navarro, un extenso paraje verde y montañoso de 1.245 km2 integrado por 5.129 vecinos, la densidad está muy por debajo: 4,1. La despoblación, con todo lo que conlleva, es el principal problema que sufre esta comarca, y la cifra de habitantes se reduce año tras año sin que parezca tener solución. Pero el Pirineo, y especialmente sus vecinos, ha dicho basta. Basta ya de estudios y diagnósticos, basta ya de promesas incumplidas y de que no lleguen acciones específicas, y basta ya, también, de que el pesimismo frene el desarrollo de la zona. Diario de Navarra, a través de su iniciativa ‘DN en vivo’, se acercará en los próximos días a esta problemática y lo hará, principalmente, a través de sus vecinos, con algunas historias que invitan al optimismo.



La serie de reportajes comenzará este domingo con una información centrada en los 50 indicadores sobre el Pirineo que se pueden desgranar del diagnóstico ‘Desigualdades territoriales en Navarra. Retos y propuestas’, presentado recientemente por el Gobierno. Según concluye, hay zonas “vulnerables” por su “claro retroceso poblacional” como el Pirineo o las Améscoas (donde se celebrará otro ‘DN en vivo’).



Ya el lunes, el periódico repasará cómo en los últimos años, y a través del trabajo en red de diversos colectivos, el Pirineo ha logrado elevar su voz, sus demandas, de forma conjunta a las principales instituciones. Tras aprobarse una ponencia parlamentaria, ahora se trabaja en diversos ámbitos, con el Gobierno de Navarra, para que lleguen las acciones reclamadas.



‘Emprender donde parece imposible’ será el título de la información del martes. Cuatro historias, una por valle, de personas que han apostado por el autoempleo como forma para vivir en el Pirineo, desde el convencimiento, y que además han generado puestos de trabajo.



El miércoles saldrá a escena el particular caso del Valle de Erro. Es el único municipio de los 30 del Pirineo que, en el último cuarto de siglo, no ha perdido habitantes, mientras que la caída general ha sido del 25%. Vecinos y autoridades tratarán de explicar las razones.



Los más pequeños, alumnos de los colegios de Burguete y de Roncal, aportarán el jueves su visión sobre la despoblación y sobre lo bueno y lo malo que tiene el vivir en un pueblo.



La serie se cerrará el viernes con la crónica del foro ‘DN en vivo’ que se celebrará, abierto al público, el miércoles (18.30 h.) en Ochagavía.



Foro abierto, el miércoles 12 en Ochagavía (18.30 h.)



Ochagavía acogerá el foro ‘DN en vivo’ sobre Pirineo y despoblación. Tendrá lugar el miércoles 12 de febrero, a las 18.30 horas, en la sala polivalente ubicada sobre el consultorio médico. La entrada será libre hasta completar aforo. Está prevista la intervención de Silvia Calvo (Txantxalan) en nombre de los colectivos sociales que luchan contra la despoblación; Joseba Martínez, concejal de Erro y vicepresidente de la Mesa del Pirineo; Jesús Mª Rodríguez, director general de Administración Local y Despoblación del Gobierno de Navarra; Alfonso Ventura Amatriain, médico de Ochagavía; y Maia Ederra Barber y Virginia Mikeleiz Compains, jóvenes emprendedoras de la microcooperativa Eutsi.

Selección DN+