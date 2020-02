08/02/2020 a las 06:00

Cuando la encontró, sobre las 16 horas del martes, no vio a nadie en las inmediaciones que pudiera haberla perdido. Ana Aldaz Andía, pamplonesa de 17 años, se topó con la cartera cuando circulaba en bici por el carril que une su casa con el colegio donde estudia 2º de Bachiller, el Liceo Monjardín. “La cogí del suelo y la abrí, para ver si tenía documentación o encontrar alguna pista de quién la había perdido. Lo primero que encontré fue una carné de extranjero, como una tarjeta de residencia con una foto. Un poco más adentro vi que había un fajo de billetes. No sabía cuánto, mucho, me quedé en shock”, relata. Lo cuenta tímida, de pie, acompañada de su madre, como sin darse importancia por lo ocurrido. “Miré un poco por los alrededores y como no vi a nadie, la llevé conmigo a casa. Allí, más tranquila, conté el dinero que había dentro: 605 euros”. Compartió el hallazgo con algún grupo de whatsapp y entre los integrantes se topó con opiniones para todos los gustos. “Cuando dije lo que me había pasado hubo algunos que me aconsejaron quedarme el dinero. Otros me decían que lo devolviera. Yo creo que lo correcto era entregarlo a su dueño y eso hice”.



Tras consultar los pasos con su familia, esa misma noche dieron aviso a la Policía Nacional. “Vinieron a casa unos agentes y les dimos la cartera. Nos hicieron algunas preguntas y luego se marcharon. Al poco rato regresaron con los papeles, para hacer un informe y contarnos que ya habían localizado al dueño”. Según informó la Policía Nacional, el propietario es un ciudadano ucraniano que, mientras realizaba su trabajo como transportista de mudanzas, extravió su cartera con el dinero que previamente había extraído del banco para pagar el alquiler de su vivienda.



La joven pamplonesa, que tiene idea de curar estudios universitarios relacionados con el mundo de la Economía, cree que dio los pasos que tenía que dar. “Es que, por mucho que te la encuentres, la cartera sigue siendo de alguien y quedártela no está bien. Es, de alguna manera, robarla”.



Confiesa que tener tanto dinero entre manos (nunca había visto tanto junto, admite) resulta “tentador”, pero “lo correcto” es devolverlo. “Sobre todo te sientes bien pensando en él, que se habrá alegrado de recuperar el dinero perdido”. Ella misma, sin ir más lejos, recuerda con alivio la vez que perdió el móvil en una discotecta y, al preguntar al personal del local, le indicaron que una persona que lo había encontrado lo había devuelto, por lo que pudo recuperarlo.



En un comunicado, la Policía Nacional se refirió al comportamiento de la joven, y destacó “la colaboración de una ciudadana ejemplar menor de edad que quiso cumplir con su deber cívico” y, gracias a la cual, se ha conseguido devolver el dinero extraviado a su propietario “evitando así un importante perjuicio económico”.



