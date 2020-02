Un aguinaldo de 5 millones de € tras sufrir una estafa del CEO

01/02/2020 a las 06:00

La denuncia la interpusieron hará cosa de un año. La empresa, con una facturación de unos 1.000 millones de euros anuales, había sufrido la estafa denominada del CEO. Básicamente, la suplantación de la identidad de un directivo, que envía un mail al departamento financiero reclamando una transferencia urgente, redirigiendo luego ese dinero a las propias cuentas de los hackers. En dos pagos, habían perdido 1,8 y 5 millones de euros respectivamente. Son una firma grande, pero el palo era muy gordo. Los beneficios de un año, estimaban en el grupo de Delitos Informáticos de la Guardia Civil.

Afortunadamente los investigadores de la Benemérita se movieron rápido y supieron tocar la tecla adecuada. Buscaron la pista del dinero de Hong-Kong a Singapur y, en este último país, cuentan con la figura de un enlace policial, que a la postre resultó clave para reclamar parte del dinero ‘huido’. “A diferencia de otros países, donde para poder paralizar un movimiento bancario hay que recurrir a un juez, la policía allí tiene diligencias para puntualmente congelar ese movimiento”. En toda esa gestión, que la víctima fuera una empresa poderosa también tuvo su influencia. “Pudieron contratar allí los servicios de un bufete de abogados, para preparar una comisión rogatoria internacional entre autoridades fiscales, lo que ayudó a estar encima”. Simplificando, con la denuncia en Navarra y hasta que se aclarase la responsabilidad de ese movimiento bancario, el viaje de esos 5 millones de euros quedó paralizado. Como era de esperar, nadie lo reclamó (si se presenta alguien, el ‘hacker’ se delata, señalan), y pasados unos meses, esa cantidad fue reintegrada a la empresa víctima. Más o menos, el dinero regresó entre noviembre y diciembre del pasado año. “Un buen aguinaldo, aunque nosotros no hemos visto ningún jamón”, bromeaban en la Guardia Civil.

No todas las historias en las que se cuela una estafa informática de estas dimensiones deriva en un final tan feliz. Al revés. La Guardia Civil recibe medio centenar de denuncias al año por estafas informáticas a empresas en Navarra y, cuando el caso pasa de tentativa, y se consuma el pago, es muy complicado tanto recuperar ese dinero como poder detener a un responsable. “El dinero viaja a gran velocidad a países de Asia, mucho más opacos, y muchas veces las empresas no son conscientes inmediatamente de que han sido estafadas, lo que ralentiza el poder seguir ese rastro”. En cualquier caso, ellos insisten, prevención, formación, seguridad informática y comprobar dos veces peticiones que se salgan de lo común, direcciones de correo electrónico, etc.

Timo del CEO o pago urgente al jefe

Hay variantes, pero en general se inicia con un correo electrónico estratégicamente enviado a un empleado con capacidad de operar. Suplanta la identidad de un jefe y pide una transferencia con “urgencia” y “confidencialidad”. A veces la excusa es una compra urgente o un finiquito. El objetivo: vaciar la cuenta.

