Un navarro promueve la búsqueda de bebés robados a partir del ADN

30/01/2020 a las 06:00

La experiencia de su familia de Lekunberri condujo hace dos años a Pedro Centeno Erro a profundizar en las posibilidades que brinda la ciencia y las nuevas tecnologías en la búsqueda de bebés robados. Su inquietud, compartida con otros afectados de distintos puntos del país, desembocó meses atrás en la creación de la asociación Infogenes. El fundamento de su constitución se encuentra en los resultados de test de ADN contrastados en laboratorios de Estados Unidos. El proyecto del que Centeno es su presidente cuenta en su organigrama de representantes a Inés Madrigal Pérez, la primera persona en España que interpuso una denuncia como víctima de tráfico de menores.

Los detalles de la técnica genética desarrollada en Estados Unidos fueron desvelados ayer en una reunión en Lekunberri de familias, agrupadas en Amalur Reencuentros Familiares. La sesión contó, entre sus promotores, con el Ayuntamiento de la localidad y su homólogo del valle de Larraun.

Pedro Centeno partió de su propia experiencia para mostrar la eficacia del método en la idenficación de ascedientes. Una vez conocidos los resultados de un análisis practicado a su madre, Estefanía Erro, -que sospechó de la desaparición de su hija en 1969 después de dar a luz en Pamplona-, animó a su cuñada, María Teresa Quintana a hacerse la prueba de sangre. Su búsqueda de “9 años ha dado un giro -señaló ayer-, gracias al test que se hizo a finales de 2018. Dentro de 10 días vamos a León, ya que gracias a estos test hemos descubierto que sus orígenes son de allí, y por medio de las llamadas triangulaciones, ya estamos en contacto con una señora que, según el ADN, es prima de uno de sus padres biológicos”.

Según señaló, la tecnología utilizada es “entre 7 y 10.000 veces más potente que la utilizada en los laboratorios españoles. Lo que hace que sea una herramienta imprescindible en las búsquedas biológicas”.

Como afirma, el fin de la práctica fomentada desde la asociación que preside es favorecer el reencuentro de familiares al cabo de cuatro décadas aproximadamente.



RESULTADOS OBTENIDOS

Como resultado de la eficacia de la metolodogía que propugna en Infogenes, “hasta el año 2018 hemos tenido constancia de 3 reencuentros. En 2019 han sido 22. Esperamos continuar con la progresión este año”.

“Los principios y valores de Infogenes -como señaló en su exposición de ayer- son los de la solidaridad y el respeto a los derechos humanos y particularmente el derecho a la identidad que, además del derecho a conocer los orígenes biológicos consagrado por la legislación española, incluye el derecho de las personas a conocer su herencia genética”.

El proyecto será a dado a conocer en Madrid el 28 de febrero en una comparecencia en la que familias ofrecerán su testimonio como afectados del robo de bebés en décadas pasadas.

PARA MÁS INFORMACIÓN:

www.infogenes.es

amalur.home.blog

CINCO FAMILIAS SOSPECHAN DE DESAPARICIONES EN LARRAUN-LEKUNBERRI

La información de la técnica de ADN desarrollada en Estados Unidos tuvo como destinatarios miembros de Amalur Reencuentros Familiares, de la que es miembro Estefanía Erro Tellechea, que, junto a su marido, Aníbal Centeno García, interpuso a finales de 2018 una denuncia en la Fiscalía y la Policía Foral por la desaparición de una hija en 1969. La demanda fue “archivada provisionalmente por falta de alguna prueba” a los pocos meses, como aseguró su hijo, Pedro. “La vía judicial permanece, no obstante, abierta”, aclaró.

El matrimonio mantuvo sus sopechas de irregularidades tras serle notificada la muerte de su hija. Con el curso de los años, concibió la idea de que no se produjo. El mismo día del nacimiento y fallecimiento del bebé, el padre firmó “varios documentos sin saber exactamente lo que firmaba y recibió un sobre con mil pesetas dentro, que le dijeron que les correspondía por una subvención de pago por hijo”.

La búsqueda de amparo judicial, con el paso dado ante la Fiscalía y la Policía Foral, despertó el interés de “otras cuatro familias de Lekunberri y Larraun”, que no llegaron a denunciar -como recuerda Pedro Centeno-, pero que “se identificaron” con el caso de sus padres. “Es posible que haya, al menos, otras dos o tres familias más” en la zona, agrega.

Las coincidencia de óbitos de recién nacidos en un área geográfico pequeña alimenta las sospechas de Centeno y los integrantes de Amalur Reencuentros Familiares sobre un médico que en la década de los años 60 y 70 atendía en la zona. “Tenía una clína privada en Pamplona, donde iba a tener a mi niña”, como relató Estefanía Erro en 2018. “Pero él me dijo que era el director de maternidad y que me iba a atender él mismo, pero allí. Después hemos comprobado que ni era director ni me atendió. Se conoce que ya me había seleccionado y me quiso llevar a la residencia porque allí no te permitían acompañantes”, precisó.

Etiquetas Natxo Gutiérrez

Selección DN+