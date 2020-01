Actualizada 28/01/2020 a las 17:59

Varios alcaldes del área de la N-121-A han hecho una "llamada de socorro" en la sesión de trabajo celebrada en la comisión de Cohesión Territorial del Parlamento, en la que han exigido la restricción del tránsito de camiones internacionales en esa vía.

En una sesión celebrada, a instancia de todos los grupos ante la alta siniestralidad de esa carretera, el alcalde de Igantzi, Juankar Unanua, ha calificado la situación de "llamamiento de socorro" y ha comentado que los vecinos se sienten "desamparados".

Ha puntualizado, no obstante, que no pretenden criminalizar a las empresas de transporte, puesto que "es la carretera en sí misma la que no está preparada para soportar ese volumen de tráfico pesado".

El alcalde de Baztan, Joseba Otondo, ha asegurado que el transporte internacional supone el 60 % del tránsito de la N-121-A, lo que se traduce en más de 3.000 camiones, por lo que ha solicitado "medidas urgentes" como las que se han tomado en otras comunidades como La Rioja al restringir el tráfico de camiones en una carretera.

"La única medida que vemos factible es reducir el tráfico internacional", ha expresado el alcalde de Ultzama, Martin Pikabea, que ha compartido opinión con el de Ezkabarte, Pedro Lezáun, que por su parte ha exigido que "se haga algo de inmediato" y ha pedido la "activación de la mesa de la N-121-A".

Te puede interesar

Te puede interesar

Etiquetas Tráfico

Selección DN+