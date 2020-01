EH Bildu pide que el salario mínimo sea de 1.200 euros sólo en País Vasco y Navarra

Actualizada 23/01/2020 a las 15:34

El grupo parlamentario de EH Bildu ha reclamado este jueves que los gobiernos de País Vasco y Navarra tengan competencia para fijar sus propios salarios mínimos y elevar este suelo salarial hasta los 1.200 euros mensuales en 14 pagas.



De esta forma, la formación de la izquierda 'abertzale' busca "vincular el salario mínimo interprofesional a la realidad socioeconómica, el nivel de vida y el modelo productivo de cada territorio", ya que creen que la subida hasta los 950 euros "no es suficiente para garantizar condiciones de vida dignas a la ciudadanía vasca".



Así figura en una de las tres proposiciones no de ley registradas por Bildu en la Cámara Baja, con las que además exigen elevar las pensiones mínimas hasta los 1.080 euros y también "transferir de manera inmediata e íntegra las 36 competencias pendientes del Estatuto de Gernika y las 25 del Amerojamiento Navarro" en un plazo de seis meses.



LA SUBIDA DE PENSIONES ES INSUFICIENTE



Respecto a las pensiones, esta formación considera que la subida del 0,9% aprobada por el Gobierno "es un buen punto de partida" pero "insuficiente", pues creen que "supone únicamente el primer paso para revertir todos los recortes", y por ello ven necesario sacar toda pensión del umbral de la pobreza "como establece la Carta Social Europea".



En materia de transferencias, en EH Bildu lamentan que en la Comisión Mixta entre el Gobierno central y el Gobierno vasco "no se han dado pasos sustanciales", el calendario acordado "tampoco se ha cumplido" y ven "con escepticismo" el acuerdo entre PSOE y PNV: "Los diferentes Gobierno españoles han incumplido este tipo de compromisos una y otra vez, además de seguir incumpliendo las leyes de obligado cumplimiento que suponen los estatutos de autonomía de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra", aseveran.

Selección DN+