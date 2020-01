La asociación de abusados en colegios de Navarra lamenta su "doble victimización"

Actualizada 10/01/2020 a las 10:21

La "Asociación de niños y niñas abusadas" ha cuantificado en "cientos" los "delitos de pederastia cometidos en instituciones religiosas en Navarra" en la segunda mitad del siglo XX y ha lamentado la "doble victimización" sufrida, primero por ser víctimas de estos hechos y después por el "silencio" que los ha cubierto.



Así lo han señalado representantes de la Asociación, integrada por víctimas de abusos sexuales en centros religiosos de Navarra, en una comparecencia en el Parlamento foral en la que han descrito el periplo de actuaciones iniciadas hace un año con la denuncia de sus casos tanto ante la Iglesia como ante los tribunales y la prensa, una publicidad que ha hecho aflorar hasta 30 denuncias.



Ante ello, han destacado la actitud "decepcionante" de los responsables de la Iglesia que han "eludido su responsabilidad" por entender prescrito el posible delito o haber fallecido sus supuestos abusadores, profesores entre los años 50 y 90 del siglo XX en colegios de los Salesianos, Maristas, Jesuitas y Ursulinas en Pamplona, de los Padres Reparadores de Puente La Reina o el Puy de Estella.



"No somos personas antiiglesia, ni queremos dinero para que no continuemos en la denuncia", ha dicho contundente uno de los socios, Marcos Leyún, quien ha señalado que el objetivo de la asociación es "buscar la verdad mediante la denuncia de los abusos de pederastia ya prescritos o no" e "impulsar a la Justicia, tanto canónica como civil, a la investigación y esclarecimiento de los abusos a menores".



También ha exigido la "reparación para las víctimas mediante la no prescripción en atención a la gravedad del delito" y la persecución del de "encubrimiento tan frecuente", y ha abogado por "evitar la doble victimización de los abusados por parte de los victimarios y sus instituciones, organismos o personas que desvirtúen, ataquen o menosprecien nuestras denuncias como víctimas de abusos".



Han sido las conclusiones de una sesión en la que han intervenido varios de los socios, que se han remitido a los hechos ya descritos en una comparecencia a puerta cerrada celebrada en octubre en la Cámara foral, y que se unifica por los abusos sexuales sufridos por alumnos menores de edad, sobre todo varones pero también mujeres, a manos de profesores de colegios religiosos.

