Carlos García Adanero (UPN) reprocha a Sánchez el pacto con EH Bildu

Actualizada 07/01/2020 a las 14:19

El diputado de la UPN Carlos García Adanero se ha dirigido este martes al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y a su socio Pablo Iglesias, para reprocharles que pacten con EH Bildu, que se abstendrá en la investidura, y vayan a "tragar porque el colchón de Moncloa debe ser comodísimo".



Durante su intervención ante el Pleno que ha sometido este martes a votación definitiva la investidura de Pedro Sánchez, el diputado navarro ha asegurado que la formación abertzale sigue pensando que el terrorismo de ETA "mereció la pena" y no ha condenado ningún atentado de esa banda.



UPN, que se opondrá a la investidura de Pedro Sánchez, ha asegurado que es "una indignidad" el pacto de los socialistas y ha corroborado que no iba a callarse mientras el candidato pacta "con los que defendieron los asesinatos" de sus compañeros.



Mientras, Isidro Martínez Oblanca, de Foro, ha confirmado su voto negativo a la investidura y lo ha justificado, ha dicho, atendiendo al "mandato" que le da la Constitución, el Estatuto y en defensa del "orden económico justo" y la "construcción cívica de una sociedad libre".



"Por mi derecho a no ser más que nadie y tampoco menos que los demás votaré no a su investidura", le ha explicado a Sánchez.

Selección DN+