Actualizada 07/01/2020 a las 19:58

Los dos diputados de UPN, Sergio Sayas y Carlos García Adanero, han intervenido en las sesiones de investidura de Pedro Sánchez para dirigirse al ya presidente del Gobierno de España.

El primero de ellos fue Sergio Sayas, que tomó la palabra el pasado domingo 5 de enero, se dirigió a Pedro Sánchez para valorar su respuesta a la intervención de la diputada de Bildu, Mertxe Aizpurua, que valoró como "acomplejada, sumisa y arrodillada".

"Le voy a decir a la señora Aizpurua y no le ha dicho usted. Lo que no le ha dicho es que fascismo son los 857 asesinados por la banda terrorista ETA en nuestro país, eso es fascismo. Lo que no le ha dicho es que además de los 857 asesinados en nuestro país hay mucha gente que ha sido extorsionada, que ha vivido sin libertad, que ha sido secuestrada por defender la supuesta democracia que ahora nos viene a hablar la señora Aizpurua. Y yo señores de Bildu, como no les puedo pedir decencia, porque eso sé que es imposible para ustedes, por lo menos les voy a pedir vergüenza para que cuando salgan a esta tribuna haya cosas que no se atrevan a decir", palabras que han provocado los aplausos de gran parte del congreso.

Además, el diputado de UPN Sergio Sayas acusó al candidato Pedro Sánchez de querer llegar al Gobierno de España "como sea", incluso "vendiendo a España", y aseguró que el presidente en funciones y su futuro Ejecutivo "tienen de todo menos principios".

El diputado de UPN ha reprochado a Sánchez que hable de reducir la tensión territorial cuando lo que realmente está pidiendo a los grupos parlamentarios es "carta blanca" para negociar con los que quieren romper España.

Lo que @sanchezcastejon tenía que haber respondido a @ehbildu y no lo ha hecho. pic.twitter.com/1MmWnyiYoY — Sergio Sayas (@sergiosayas) January 5, 2020

El diputado Carlos García Adanero se ha dirigido este martes 7 de enero al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y a su socio Pablo Iglesias, para reprocharles que pacten con EH Bildu, que se abstendrá en la investidura, y vayan a "tragar porque el colchón de Moncloa debe ser comodísimo".

"A mí no sale nadie a decirme que soy no sé qué; solo fantaba", ha contestado el dipitado navarro.

"Porque no sé si habrán oído que no han renunciado a nada", ha añadido refiriéndose a Bildu. Seguido, el diputado navarro ha asegurado que la formación abertzale sigue pensando que el terrorismo de ETA "mereció la pena" y no ha condenado ningún atentado de esa banda.

Intervención de Carlos García Adanero en el pleno de investidura de Pedro Sánchez pic.twitter.com/82x7oZVBPJ — UPN (@upn_navarra) January 7, 2020

Selección DN+