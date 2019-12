Qué hacer este lunes 30 de diciembre en Pamplona y Navarra

29/12/2019 a las 20:53

Cine

‘Lo que el viento se llevó’ Civivox Iturrama. 17 h. Clásico dirigido por Victor Fleming, George Cukor y Sam Wood, basado en la novela homónima de Margaret Mitchell. Scarlett O’Hara es una joven caprichosa, hija de los dueños de una plantación del estado de Georgia. Los amores no correspondidos y la Guerra de Secesión van forjando un carácter fuerte y obstinado. Dentro del ciclo ‘Heroínas de cine’. Entrada libre, previa retirada de invitación.

Pop-rock

Sueños Rotos+Marvin+Black Friday. Sala Zentral de Pamplona. 20 horas. Concierto de fin de año de los tres grupos pamploneses. Entradas agotadas.

Otras luces

IV Muestra de videoarte en diferentes rincones de Pamplona. De 18:30 a 21:30. Teatro Gayarre, Calle Javier, Pasaje Francisco Seminario, Rincón de Pellejerías, Portal de Francia, Baluarte Guadalupe, Palacio del Condestable y Ciudadela. Este año se exhiben obras procedentes de Brasil, Reino Unido, Estados Unidos, Argentina, Sri Lanka, China o España que tratan temas como la geopolítica, el urbanismo, la tecnología o la ecología, entre otros. El comisariado artístico de la muestra ha corrido a cargo del alumnado de la Elías Querejeta Zine Eskola.

Literatura

Música para leer Katakrak. 19 h. Uxue Alberdi presenta ‘Kontrako Eztarritik’ junto con la periodista y bertsolari saioa Alkaiza.

Infantil

‘Irse de casa’ Escuela Navarra de Teatro (c/San Agustín, 5). 18.30 horas. Mapa-poema para niñas que alguna vez se portan mal cuando no quieren comer la sopa, no le apetece acostarse, ir al colegio o ponerse los zapatos. La obra ofrece un mapa para navegantes de cualquier edad que permite, entre cuchara y cuchara, descubrir o recordar ese imaginario donde todo es posible. Obra de Lola Fernández de Sevilla, texto ganador del concurso de textos teatrales dirigidos a público infantil 2019. Dirección: Patxi Larrea Salinas. En el descanso, chocolatada. Para público a partir de 5 años. Entrada: 7 euros.

‘La Cenicienta al ritmo de los 50’ Teatro Gayarre. A las 12 y a las 18 h. Musical a partir de 5 años. En esta adaptación del tradicional cuento de La Cenicienta, la protagonista pierde su zapato durante el baile de máscaras del último curso. Sam, el apuesto joven, no puede dejar de buscar a ritmo de la música de los años 50 a Cenicienta, de la que se ha enamorado y con la que comparte el sueño de estudiar en una universidad musical. Compañía La Ronda Producciones. Entrada: de 4 a 8 euros.

‘Los futbolísimos’ Sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés (sótano 2). 18 horas. Cine. Los Futbolísimos son una pandilla de niños que se meterán en todo tipo de problemas por salvar a su equipo de fútbol. Juntos tienen una misión fundamental que pondrá a prueba su ingenio y su amistad: ganar los dos próximos partidos para evitar que la asociación de madres y padres de alumnos cierren el club. Entrada libre.

‘¡Estás en Babia!’ Teatro de la Casa de Cultura de Villava. 18 horas. Teatro familiar. Obra de Ana Maestrojuan que se convierte en un canto a la imaginación, a la capacidad que tenemos todos y todas para transformar la realidad que menos nos gusta.A cargo de Producciones Maestras, compañía que aborda temas que afectan a la infancia desde un punto de vista lúdico, reflexivo y respetuoso. Para público a partir de 4 años. Entradas: 3 euros.

‘El duende de la Navidad’ Civivox Ensanche. Pamplona. 18.30 horas. Espectáculo de magia a cargo del mago Marcos Ortega. Para niños y niñas entre 5 y 12 años. Entrada libre, previa retirada de invitación.

‘Ana Montaña y un cuento de magia’ Auditorio del Carmen. Sangüesa. 18 horas. Teatro. Espectáculo en el que la protagonista, con la ayuda de dos superhéroes, deberá encontrar las tres piedras de energía de un viejo truco de magia. Con Ana Berradre, David Larrea y Miguel Goikoetxandía. Puesta en escena a cargo de Iluna Producciones. Entrada: 5 euros (taquilla) y 3 euros (anticipada).

‘Los tres cerditos’ Casa de Cultura de Lodosa. 18 horas. Teatro musical. Último espectáculo musical de la compañía La Ratonera Teatro en el que los actores, títeres y el público interactúan para poner en pie uno de los cuentos clásicos que todo el mundo conoce y que a todos les gustas, como Los tres cerditos. Entrada: 4 euros.

‘Había una vez un trozo de madera’ Casa de Cultura de San Adrián. 18 horas. Basado en el libro Las aventuras de Pinocho, el espectáculo narra las aventuras y desventuras de un muñeco de madera que, con el tiempo, se acabará convirtiendo en un niño de verdad. Pinocho recorrerá su camino vital encontrándose con personas nuevas, tendrá que tomar decisiones, cometerá errores, será caprichoso y egoista, pero también generoso y tierno. Una fábula sobre la vida llena de fantasía a cargo de la compañía Quasar. Entrada: 3 euros.

‘Rockstar’ Sala Zentral. 12 h.Concierto participativo familiar. Los mejores temas de la historia del rock para disfrutar con los pequeños de la casa y que aprendan cómo disfrutar de la buena música. Los Rolling Stones, Queen, Alaska, Madonna, AC/DC, Kortatu, Ramones o Beyoncé pondrán ritmo a este concierto animado por unos simpáticos personajes de TDiferencia. Apertura 11.30 h. Entrada anticipada: 8 euros más gastos. Taquilla: 9 euros.

Taller ‘Échale cuento... ¡y juega!’ Escuela Navarra de Teatro. De 11 a 13 horas. Para niños de 4 a 9 años. Actividad para acercarse al teatro de manera lúdica, creativa y participativa. Cada sesión gira en torno a diferentes cuentos y narraciones y los niños podrán explorar por la sede de la Escuela. Plazas limitadas. Precio de la sesión: 4 euros. En taquilla desde las 10.30 h.

Navidad

Coro Intempore Abesbatza Iglesia de Santo Domingo (PP Dominicos). 20 horas. Concierto Tuvayhun-Beatitudes for a Wounded World, obra compuesta por el músico noruego Kim André Arnesen y basada en el texto bíblico de las Bienaventuranzas. Obra en la que se cruzan elementos de música clásica, jazz, reggae y folk, se combinan instrumentos orientales y occidentales. Un canto a favor de la diversidad y la inclusión.

Coral Oberena. ‘Música en la calle’ Pamplona. 18.30 horas, salida desde la plaza Baluarte. Recorrido por calle Estella, Cortes de Navarra, exteriores de la plaza de toros, esquina del Teatro Gayarre, calle Estafeta, Mercaderes y Plaza Consistorial. Ciclo Música en la calle.

Pía Unión de Pastores de Belén Residencia El Vergel. Pamplona. 18 horas. Actuación musical de villancicos y música navideña.

Orquesta Loyola Magis Patio de Civivox Condestable (c/Mayor, 2). 19.30 horas. Concierto de Navidad a cargo de la citada orquesta del colegio San Ignacio de Pamplona. Entrada libre.

Taller de portarretratos Casa de la Juventud de Pamplona (c/Sangüesa, 30). Taller de manualidades para realizar portarretratos personalizados. Para jóvenes de 14 a 30 años. Entrada libre.

‘Akira’ Casa de la Juventud de Pamplona (c/Sangüesa, 30). 11 horas. Película dirigida por Katsuhiro Otomo (Japón, 1988), una adaptación cinematográfica del manga homónimo, la producción animada más costosa de la historia en su momento. En el argumento, en el año 2019, Neo-Tokyo es una ciudad construida tras la tercera guerra mundial sobre las ruinas de la antigua capital japonesa, pero los científicos aún buscan un arma más letal: la energía absoluta. Ciclo Ven a la Casa por Navidad… Entrada libre, previa retirada de invitación desde las 10.30 horas.

‘Ready player one’ Casa de la Juventud de Pamplona. 11 horas. Proyección de la citada película. Entrada libre, previa retirada de invitación desde las 10.30 horas.

Cortometrajes en Irurtzun Pikuxar. 19 horas. Proyección de cortometrajes. Urko Mauduit. Programación Navidad de Irurtzun. Entrada libre.

Los Belenes en Baluarte Sala de Exposiciones de Baluarte. Belenes de la Asociación de Belenistas de Pamplona. Se podrá disfrutar de belenes abiertos (para verse por sus cuatro costados) y cerrados (para verse de un solo lateral). Habrá una amplia variedad de construcciones y paisajes, belenes de noche y de día con el Nacimiento de Jesús, la Anunciación a los Pastores, La llegada de los Reyes Magos. Las personas que se acerquen a ver la exposición podrán disfrutar de paisajes que recordarán a localidades de Navarra y a otros lugares más lejanos de todo el mundo. De 10.30 a 13.30 y de 17.00 a 21.00 horas (excepto los días 24 y 31 de diciembre, que cerrará a las 19.00 horas) Precios: Mayores de 14 años: 3€ De 7 a 14 años: 1€ Menores de 7 años: gratis. Hasta el 6 de enero.

Tobogán de nieve artificial Disponible en el paseo de Sarasate durante las Navidades, en el entorno de la estatua de los Fueros. Es una atracción gigante, ya que la rampa de deslizamiento tiene 36 metros de longitud, 6,5 m. de ancho y la bajada se hará desde los 8 metros de altura. Este tobogán se complementa con una pista de hielo sintético en el entorno del Parlamento foral. Lo previsto es que esta gran atracción funcione hasta el 4 de enero, de lunes a domingo de 10 a 14 horas y de 16 a 22 horas, salvo los días 24 y 31 de diciembre, que cerrará a las 19 horas. Los festivos 25 de diciembre y 1 de enero la atracción se abrirá a las 12 del mediodía. La actividad está diseñada para menores y adultos y tiene el precio de 4 euros por tres bajadas, aunque está previsto que haya descuentos de 1 euro para familias numerosas, personas desempleadas, mayores de 65 años, personas discapacitadas con menos de un 33% de discapacidad reconocida, así como miembros de asociaciones de carácter social. Habrá un descuento de 2 euros para desempleados mayores de 55 años, grupos del programa escolar y grupos de más de 25 personas en general. Para personas con discapacidad con más del 33% reconocido, y personas invidentes, la propuesta municipal será gratuita. Los menores de 3 años deben ir acompañados, aunque se descontará el 50% de una de las entradas.

‘Expo-Wars’ Sala de la Muralla de Baluarte. Una de las mayores colecciones privadas existentes en el país en torno a la famosa saga cinematográfica Star Wars. Los objetos de la muestra pertenecen a la asociación Metrópoli, formada por un grupo de coleccionistas del universo de George Lucas. Entre la selección de piezas destacan réplicas de figuras y bustos, como una réplica a tamaño real de Han Solo atrapado en carbonita, dioramas del bosque de Endor con una Motojet, Ewoks y otros personajes a tamaño real, una recreación del Watto’s Place y una réplica del trono del emperador, así como bustos de Boba Fett o Darth Vader. Hasta el 12 de enero. Horario: lunes a viernes, 16 a 22 horas. Sábado y domingo, 11 a 14 horas y 16 a 22 horas. Horarios especiales: 23, 26, 27 y 30 de diciembre, 11 a 14 y 16 a 22 horas. 24 y 31 de diciembre, 5 y 6 de enero, 11 a 14 horas y 16 a 19 horas. 25 de diciembre y 1 de enero, cerrado. Precios en taquilla: lunes a jueves, 9 euros (pack familiar, 25 euros). Viernes, sábados, domingos y festivos, 12 euros (pack familiar, 37 euros). Precios online: lunes a jueves, 8 euros (pack familiar, 24 euros). Viernes, sábados, domingos y festivos, 11 euros (pack familiar, 36 euros).

‘Súbete al tren’ Sala de exposiciones de Baluarte. Tradicional exposición navideña de la Asociación Navarra de Amigos del Ferrocarril que alcanza este año su novena edición. Además de tres maquetas de diverso tamaño y una exposición de fotografías ferroviarias, vuelve el tren de 5 pulgadas para todos los públicos, este año con nuevas locomotoras y circuito renovado. Hasta el 5 de enero. Horario: de 11 a 13.30 horas y 17.30 a 20.30 horas. Horarios especiales: 24 y 31 de diciembre y 5 de enero, de 11 a 13.30 horas. 25 de diciembre y 1 de enero, 17.30 a 20.30 horas. Entradas: 2,5 euros y 1,5 euros (menores de 12 años).

Feria de Navidad en la Plaza de Toros Más de 50 stands con una oferta de productos para regalar en Navidades: ropa de abrigo de última tendencia, originales juguetes de madera, jabones y cremas naturales, joyas artesanales, accesorios en cuero, artesanía de países y objetos de decoración. También se pueden encontrar muchos productos de alimentación para consumir en el momento o para llevar a casa como todo tipo de encurtidos de aperitivo y bizcochos, turrones y chocolates. De lunes a sábado de 10:30h. a 14:00h. y de 16:30h. a 21:30h. Domingos y festivos de 11:00h. a 14:30h. y de 16:30h. a 21:3 h. 25 de diciembre de 12:00h. a 14:30h. y de 17:00h. a 21:30h.1 de enero de 17:00h. a 21:30h. Hasta el 7 de enero.

Feria de Navidad en la Plaza del Castillo La Feria permanecerá abierta hasta el 5 de enero, en horario de mañana y tarde de 11 a 14 y de 17 a 20 horas. Únicamente cerrará los miércoles 25 de diciembre y 1 de enero. En los puestos se podrán encontrar productos de alimentación como chocolates, pastas, quesos, productos derivados del pato, mermeladas, barquillos o embutidos. Habrá también otros productos con otro tipo de elaboración, no alimentarios, como objetos y detalles en plata, marroquinería y cuero, cerámica decorada, artesanía textil, elementos de alfarería, lanas o trabajos en vidrio.

Pista gratuita de hielo en el Paseo de Sarasate El horario de apertura al público irá desde las 11 hasta las 14 horas y desde las 17 hasta las 20 horas, salvo los días 22, 24, 29 y 31 de diciembre y 5 de enero, cuando abrirá solo en horario de mañana. Además, los días 25 de diciembre y el 1 de enero la instalación permanecerá cerrada. Los turnos para poder acceder a la pista de hielo sintético se adjudicarán en la caseta de atención al público instalada en el recinto. Cada día, se repartirán a partir de las 10.30 horas los turnos para las sesiones de la mañana, que tendrán una duración de media hora. A partir de las 16.30 horas comenzarán a adjudicarse los turnos de la tarde, que serán de 20 minutos. El alquiler del material necesario para patinar también será gratuito.

Centro de juegos Plaza del Castillo Espacio cubierto con actividades como ludoteca, globoflexia, pintacaras, magia, música, talleres... Del 20 a 24 y del 26 al 31 d ediciembre y del 2 al 4 de enero. De 11 a 14 y de 17 a 20 horas (24 y 31 solo por la mañana).

Bienvenidos al polo norte. Juegos al aire libre. Espacio junto al árbol de Navidad de Carlos III, entre las calles San Fermín y Tafalla. En la plaza de la Cruz, autos de choque. Del 20 a 24 y del 26 al 31 d ediciembre y del 2 al 4 de enero. De 11 a 14 y de 17 a 20 horas (24 y 31 solo por la mañana).

Tökkö Ciudadela. Instalación interactiva. Todos los días del 20 de diciembre al 6 de enero. De 18 a 21 horas. Jardines de la Ciudadela.

Poema Ciudadela. Muestra de Mikel Belascoain con cinco piezas artísticas llenas de color. Todo los días del 20 de diciembre al 6 de enero. Jardines de la Ciudadela.

Tiovivos Iturrama (trasera de la calel Iturrama), Pío XII (frente al parque de Yamaguchi) y Rochapea (Bernardino Tirapu, recinto festivo de la Rochaea). Del 20 al 24 y del 26 al 31 de diciembre y del 2 al 4 de enero. De 11 a 14 horas y de 17 a 20.30 horas (24 y 31 solo por la mañana).

Mercadillo de intercambio de juguetes Museo de Educación Ambiental. Días 26 y 27 de diciembre y 2 y 3 de enero. De 10 a 13 horas. Los niños pueden llevar juguetes que ya no utilicen y estén en buen estado.

