Marta Galipienzo: "Más que el miedo se ha perdido el respeto al medicamento"

24/12/2019 a las 06:00

La presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Navarra, Marta Galipienzo, insiste en dar la importancia del correcto uso de los medicamentos. ¿La sociedad está concienciada sobre el mal uso de los medicamentos?

No. Todavía no hay una conciencia sobre la importancia del buen uso y del no abuso. Y, además, puede haber personas que estén en los dos extremos: hay quien no toma nada porque le da miedo que le haga daño y, en el otro lado, hay personas que incluso toman más dosis pensado en un

