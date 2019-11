PSN y NA+ se enfrentan por el diálogo en torno a los presupuestos

Actualizada 28/11/2019 a las 11:37

PSN y Navarra Suma se han enfrentado en el discurso del diálogo en torno a los Presupuestos Generales de Navarra, ya que mientras NA+ acusa de "no querer dialogar" a los socialistas, estos les piden "propuestas concretas".

A su llegada al Parlamento para participar en el pleno de este jueves, Ramón Alzórriz, por parte de PSN, ha criticado la postura de Javier Esparza, portavoz de NA+, y le ha acusado de "no ir con actitud proactiva para lograr acuerdos" y de "hablar con un coco sin diálogo como el protagonista de 'Náufrago'".

En este sentido, ha destacado que PSN "sí se ha movido", mientras que el número de propuestas de NA+ en las negociaciones presupuestarias "han sido cero".

Ha solicitado a NA+ que "no busquen excusas para el 'no'" a los presupuestos y se ha mostrado abierto a "hacer caso" a medidas que presente la coalición de derechas siempre que estas "beneficien".

Ha pedido que "no se manipule ni se engañe" a la sociedad navarra. Ha señalado que el modelo a seguir no es el de bajada de impuestos generalizada "que llevan al empeoramiento de los sistemas públicos".

Ha incidido en que "no van a encontrar al PSN en ese punto".

También ha llamado a la convivencia, porque cree que los navarros quieren "desterrar el conflicto de sus vidas".

Por su parte, Javier Esparza ha acusado al Gobierno de no querer diálogo y no escuchar sus medidas. Ha señalado que en la reunión mantenida en la tarde del miércoles, "el Gobierno señaló que no se modificaría nada en materia fiscal".

Esparza ha indicado que la negativa del Gobierno de Navarra a una modificación de alguna de las tres medidas fiscales fue "taxativa". Ha cuestionado al PSN por haberles llamado a la reunión "si no tienen idea de escuchar" las propuestas de la coalición de derechas.

Ha acusado al PSN de "avalar la política fiscal de la señora Barkos", al tiempo que ha recordado que en la legislatura pasada los socialistas se mostraban contrarios a estas medidas.

En este sentido, ha considerado que el PSN está "atado a unos socios" y a una política fiscal que "ha criticado en los últimos años".

También ha considerado que cree que "no se busca negociar con Navarra Suma", sino que las intenciones del Gobierno de Navarra fueron únicamente "justificar la reunión que mantuvieron con EH Bildu" para la negociación de los presupuestos con la formación abertzale.

Por último, también ha señalado que las propuestas de NA+ intentan "mejorar la situación de los ciudadanos y revertir la situación perjudicial que hay en Navarra".

