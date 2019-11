Barkos cree de Na+ "ha decidido apartarse" de la negociación y ve actitud "constructiva" en Bildu

Actualizada 28/11/2019 a las 11:18

La portavoz de Geroa Bai en el Parlamento de Navarra, Uxue Barkos, ha manifestado que, tras las reuniones este miércoles del Gobierno foral con Navarra Suma y EH Bildu para negociar los Presupuestos, han apreciado "una actitud constructiva de Bildu a la posibilidad de negociar y por el contrario una actitud tajante y en contra, condicionada a una reforma fiscal," de Navarra Suma, que a su juicio "ha decidido apartarse".

En declaraciones a los medios de comunicación antes del pleno del Parlamento, Barkos ha señalado que "ya sabemos que la propuesta del Gobierno no es aquella que Navarra Suma está reclamando". "A sabiendas de dónde estamos en materia fiscal -con los proyectos de medidas fiscales en el Parlamento- poner esto como condición sine qua non para negociar los Presupuestos ya deja de partida a Navarra Suma fuera", ha expuesto.

La portavoz de Geroa Bai ha opinado que este escenario "no es nada nuevo" y "viene casi escrito previamente". "Después de las reuniones de ayer hemos visto que se ha confirmado", ha señalado, para incidir en que el Gobierno y la mayoría parlamentaria que los sostiene tienen que "seguir trabajando en la búsqueda de encuentros tanto en materia fiscal como presupuestaria para dotar de estabilidad a la legislatura".

Barkos ha indicado así que "la certeza es que Navarra Suma ha decidido apartarse". Ha añadido así que no sabe si se está "más cerca o no" de EH Bildu, pero "Navarra Suma ha tomado la decisión por las condiciones que sabe que no se van a cumplir". "Con esa condición de partida en torno a las políticas fiscales, está todo dicho", ha aseverado.

