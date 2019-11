25/11/2019 a las 06:00

C. R.

Josean Echauri indica que llevan años trabajando la intervención con gente joven, con agresores. Es una labor que tiene sus matices propios, distintos del que puede seguir un programa con un maltratador por encima de los 30 años. Un factor clave es el de la temporalidad. “No es lo mismo abordar lo vivido en una relación de pareja que se ha prolongado 20-30 años que en una de un año o incluso meses”. “Yo no sé por qué estoy aquí. No he pegado a mi pareja”. Es la frase con la q

