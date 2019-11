El Colegio de Farmacéuticos de Navarra entrega los XVII Premios COFNA

Actualizada 24/11/2019 a las 10:37

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Navarra (COFNA) ha reconocido al Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, a la farmacéutica Maite Agüeros y al catedrático de Química Farmacéutica de la Universidad de Navarra, Antonio Monge, en sus XVII Premios COFNA, que se celebraron este sábado en el Hotel Tres Reyes de Pamplona, en el marco de la celebración del Día del colegiado.

El acto contó con la presencia de más de 200 farmacéuticos colegiados, liderados por la presidenta del COFNA, Marta Galipienzo. También acudieron autoridades sanitarias, como el subdirector de Farmacia del Servicio Navarro de Salud, Antonio López, y el presidente de Laboratorios Cinfa, Enrique Ordieres, patrocinador del acto

El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Jesús Aguilar, recogió 'Premio a una estrategia por la profesión farmacéutica', por la iniciativa corporativa 'Somos farmacéuticos'. Una estrategia que tiene como objetivo "posicionar al farmacéutico en la sociedad y difundir todo lo que aportamos, nuestro verdadero valor sanitario y social".

Por otro lado, pidió al subdirector de Farmacia del SNS-O que apoye a la Farmacia ante el Plan de medicamentos genéricos y biosimilares, y advirtió que "con propuestas como las de este plan se pondría en grave riesgo la prestación farmacéutica a los ciudadanos, supondría cierres de farmacias y un deterioro irreversible del servicio que prestamos a 47 millones de habitantes". "Es el momento de incluir en este Plan medidas que mejoren la calidad y promuevan la eficiencia del gasto público, como la dispensación de biosimilares en las farmacias", reivindicó.

Por su parte, Maite Agüeros, directora y socia fundadora de InnoUp Farma, empresa dedicada a la creación de fármacos más seguros y eficaces a través de la nanotecnología, recogió el 'Premio COFNA al Emprendimiento'. La empresaria aseguró que su objetivo es "poner la investigación biomédica al servicio de las personas". Actualmente, la empresa está inmersa en el desarrollo de una vacuna para alergia al cacahuete y de un tratamiento oral para el cáncer de mama.

Por último, Antonio Monge fue distinguido con el 'Premio a una trayectoria profesional en el mundo farmacéutico' por sus 50 años de docencia e investigación en la Universidad de Navarra y en más de 50 universidades americanas, y por logros como la creación de la asignatura de Química Farmacéutica y del Centro de Investigación en Farmacología Aplicada (CIFA).

Además de otorgar los Premios COFNA, el Colegio de Oficial de Farmacéuticos ha distinguido a los colegiados que llevan más de 50 años en el Colegio, a los nuevos colegiados de este año y a los jubilados. Asimismo, ha otorgado a Ana Isabel Idoate el Premio a la Mejor Tesis 2019 por su trabajo 'Optimización con criterios PK/PD de la terapia con Meropenem en el paciente crítico. Análisis farmacoeconómico de resultados'.

Por su parte, Marta Galipienzo, presidenta de COFNA y encargada de inaugurar el acto, pidió el apoyo de la Administración foral ante "aquellas medidas de ámbito nacional que podrían imposibilitar el acceso de los ciudadanos a sus tratamientos, especialmente en Navarra, donde muchas farmacias sufren problemas de viabilidad". Del mismo modo, ofreció a las autoridades el apoyo del COFNA frente al "reto que suponen la cronicidad y el envejecimiento", y destacó que "no utilizar el potencial sanitario que ofrecen 600 farmacias en Navarra es un lujo del que no se debería prescindir y una oportunidad de la que no se debería privar al paciente".

Finalmente, Antonio López puso en valor "la figura del farmacéutico en todos los ámbitos de la cadena del medicamento y especialmente en la dispensación", y remarcó que "la relación con estos profesionales tiene que ser de colaboración como un eslabón más en toda la cadena asistencial". En esta línea, resaltó los tres convenios entre ambas instituciones que están en vigor para el tratamiento sustitutivo con opiáceos de personas dependientes, para la campaña de deshabituación tabáquica, y para la gestión y entrega al paciente de medicamentos extranjeros como consecuencia del desabastecimiento de productos nacionales. "Nuestra intención es avanzar en esta colaboración e innovar organizativamente, teniendo a la oficina de farmacia como un aliado, con el fin de mejorar la salud de la población", subrayó.

Etiquetas COFNA Colegio Oficial de Farmacéuticos de Navarra

Selección DN+