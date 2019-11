Actualizada 22/11/2019 a las 18:55



La alpinista Edurne Pasaban, primera mujer en escalar los 14 'ochomiles' del planeta, ha lanzado este viernes un mensaje sobre el empoderamiento de las mujeres y niñas con discapacidad asegurando que "todas las mujeres tenemos que ser las protagonistas de nuestras propias vidas".



Pasaban ha intervenido en el III Foro Social de Mujeres y Niñas con Discapacidad, celebrado este jueves y viernes en el Hotel NH Iruña Park, en Pamplona, organizado por la Fundación CERMI Mujeres, junto al Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de Navarra (CERMIN). El encuentro, que ha tenido como lema 'Unidas en la diversidad', ha contado con la financiación del Gobierno de Navarra, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Grupo Red Eléctrica, Fundación Repsol, el Ayuntamiento de Pamplona y Obra social La Caixa.



La alpinista ha recordado cómo sus primeros intentos de alcanzar 'ochomiles' fracasaron, pero no se rindió y en 2001 por fin consiguió escalar el Everest. En 2004 superó el K2, "la montaña más difícil. Me tuvieron que amputar varios dedos del pie, pero me lo propuse y lo conseguí". También ha explicado que en 2006 atravesó una fuerte depresión, que le obligó a estar hospitalizada, pero se repuso y volvió al alpinismo hasta completar los 14 'ochomiles', que ha definido como el proyecto de su vida.



"Se puede hacer una vida normal teniendo una enfermedad mental. Yo creo mucho en el profesional médico y en la medicina, y no pasa nada porque yo cada día me tome un antidepresivo", ha resaltado Pasaban, quien ha indicado que "es clave rodearse siempre de buena gente. Gente que os quiera y os respete como sois".



"Mi sueño era escalar 'ochomiles', pero vosotras tendréis otros distintos", ha manifestado Pasaban, que ha animado a las asistentes a "vivir y a luchar por esos sueños aunque a veces sea muy difícil".

CLAUSURA DEL FORO



Durante el cierre del foro, la directora gerente del Instituto Navarro para la Igualdad, Eva Istúriz, ha destacado que se queda con las reivindicaciones de CERMI Mujeres, como "la necesidad de que existan más datos sobre la realidad de las mujeres y niñas con discapacidad".



La directora gerente de la Agencia Navarra para la Autonomía y Desarrollo de las Personas del Gobierno de Navarra, Inés Francés, ha destacado que "a las administraciones públicas nos corresponde poner los medios para que la discapacidad no sea una barrera; a la sociedad, mirar a las capacidades y no solo a la discapacidad, y a las mujeres con discapacidad os toca trabajar desde la unión para conseguir el objetivo que tenemos todas las mujeres en general, que es alcanzar la verdadera igualdad".



El director del Real Patronato sobre Discapacidad, Jesús Celada, ha reivindicado "políticas que atiendan de manera especial a las mujeres y niñas con discapacidad, porque lo tenéis más difícil por las barreras existentes". Ha considerado "fundamental" el papel de los medios de comunicación para "normalizar la imagen de las personas con discapacidad", mientras que ha criticado "la mayor exposición a la violencia de las mujeres con discapacidad".



Por otro lado, durante el III Foro Social de Mujeres y Niñas con Discapacidad, se han celebrado tres espacios de encuentro en el que han participado mujeres y niñas con discapacidad asistentes al foro: 'Diversidades sexuales', a cargo de Iris Domínguez, activista de Transkolore (Asociación de Personas Trans de Navarra), y de Alicia Ramajo, mujer con discapacidad trans; 'Diversidades por razón de etnia, raza, religión y migración', cuyas facilitadoras fueron Antoinette Torres, directora de Afroféminas, e Isabel Caballero, coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres, y el espacio 'La diversidad de las mujeres mayores', de la mano de Camino Oslé, vicepresidenta de la Sociedad Navarra de Geriatría y Gerontología, y Pilar Ramiro, miembro de la Comisión de Envejecimiento Activo del CERMI Estatal.



Asimismo, ha habido tres talleres de formación: 'Educación sexual y reproductiva', impartido por Laura Fernández, de la Universidad Carlos III de Madrid; 'Hay salida a la violencia contra la mujer', ofrecido por Ángeles Sepúlveda, médica forense especialista en violencia de género, y 'Empoderando a las mujeres con discapacidad', a cargo de Ana Peláez, vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres y miembro del Comité de la CEDAW.

Selección DN+