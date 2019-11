Magdalena Valerio recibe en Pamplona un premio de la Fundación Cermi Mujeres

Actualizada 21/11/2019 a las 15:50

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en funciones, Magdalena Valerio, ha recibido con "emoción y gratitud" el premio 'Cermi.es 2019', en la categoría 'Fundación Cermi Mujeres-Acción en beneficio de las mujeres con discapacidad', que le ha concedido la entidad y que le ha entregado este jueves en el marco del III Foro Social de Mujeres y Niñas con Discapacidad.



Con este galardón, la organización reconoce la "progresiva presencia de mujeres con algún tipo de discapacidad en la vida política e institucional desempeñando responsabilidades públicas".



Valerio ha recogido el reconocimiento en un acto celebrado este jueves en Pamplona y en el que ha estado acompañada por la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite; y el delegado del Gobierno en la Comunidad foral, José Luis Arasti.



En declaraciones a los periodistas, la ministra de Trabajo ha destacado que recibe con "emoción" este reconocimiento como mujer que en estos momentos tiene reconocido un porcentaje de discapacidad porque ha pasado por "una serie de vicisitudes a lo largo de la vida".



"Muy pequeña, con ocho meses, fue la poliomielitis y luego un cáncer con 55 años, todo eso me ha ido dejando una serie de secuelas que aunque no sean aparentes están ahí haciendo su efecto", ha afirmado.



Ha destacado la ministra que por "suerte" ella "convive muy bien con las secuelas que le han dejado estas enfermedades porque "el convivir con estas secuelas significa que sigo viva, lo cual es un logro". Y ha resaltado que tiene "el gran honor de poder incluso realizar tareas que implican un relativo esfuerzo".

Te puede interesar





"Tengo el grandísimo honor de ser ministra del Gobierno de España", ha ensalzado Valerio, para resaltar que "las personas con capacidades diferentes demostramos humildemente que tenemos muchas capacidades y que las podemos desplegar en beneficio de la sociedad en la que vivimos y a la que nos debemos".



Por otro lado, la ministra de Trabajo ha puesto en valor las medidas impulsadas por el Ejecutivo central a lo largo de estos meses, "sobre todo en los que no hemos estado en funciones", en "beneficio de las mujeres en general" y que, según ha dicho, suponen "un plus de apoyo a las mujeres que tienen algún tipo de discapacidad".



Se ha referido, en concreto, la ministra a "medidas como la subida del SMI; la recuperación de la cotización para las personas cuidadoras de la ley de la Dependencia o una medida que nos pidió Cermi en relación a las personas autónomas que estaban dadas de alta en el régimen especial de trabajadores autónomas que tienen unas bonificaciones cuando tienen un porcentaje de discapacidad superior al 33%".



Sobre esta última iniciativa, ha comentado que podían acceder a esta bonificación "si eran personas con discapacidad antes de darse de alta en el régimen especial de autónomos, pero no si era una discapacidad sobrevenida", lo que a petición del Cermi se modificó.

Selección DN+