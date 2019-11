Actualizada 21/11/2019 a las 15:50

La presidenta de la Fundación CERMI Mujeres (FCM), Concha Díaz, ha llamado a "acabar con todas las formas de discriminación múltiple que siguen sufriendo las mujeres y niñas con discapacidad" y ha remarcado que "no concebimos un mundo de progreso que no cuente con nosotras".



Así se ha expresado en la inauguración del III Foro Social de Mujeres y Niñas con Discapacidad, que se celebra en el Hotel NH Pamplona Iruña Park, en Pamplona, y que ha sido organizado por la Fundación CERMI Mujeres, junto al Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de Navarra (CERMIN), con el apoyo de las entidades miembro del CERMIN y del CERMI Estatal.



El encuentro, que lleva por lema 'Unidas en la diversidad', ha contado con la financiación del Gobierno de Navarra, el Ministerio de Sanidad, consumo y bienestar social, Grupo Red eléctrica, Fundación Repsol, el Ayuntamiento de Pamplona y Obra social La Caixa.



La presidenta de CERMI Mujeres ha destacado que el 60% de las personas con discapacidad son mujeres y niñas, pese a lo cual, tienen "más dificultades que la población en general y que los hombres con discapacidad para acceder a derechos fundamentales como el empleo".Ante la cercanía del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Concha Díaz ha criticado que "las mujeres con discapacidad estamos más expuestas a las diferentes violencias machistas" y ha llamado a mantener "este no rotundo a la violencia" durante todo el año, no solo en torno a esta fecha.



Asimismo, ha exigido "acabar con las esterilizaciones forzosas por razón de discapacidad, que sufren sobre todo las adolescentes y mujeres". "El cuerpo de las mujeres con discapacidad no se toca. Tenemos nuestros derechos sexuales y reproductivos, al igual que el resto de las personas", ha reivindicado.



Concha Díaz ha hecho un llamamiento para "seguir reforzando el empoderamiento de las mujeres y niñas con discapacidad", porque "las decisiones de nuestra vida recaen en nosotras mismas. Nos pensamos nosotras mismas y nadie piensa por nosotras".



Por su parte, la presidenta de CERMI Navarra, Mariluz Sanz, ha lamentado "la discriminación en muchos ámbitos de la vida que siguen sufriendo las mujeres y niñas con discapacidad, pese a suponer el 60% de las personas con discapacidad".



"ESPACIO DE ENCUENTRO Y EMPODERAMIENTO"



La consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Mª Carmen Maeztu, ha agradecido que se haya elegido Pamplona para celebrar este foro, que cumple su tercera edición. Lo que demuestra, ha dicho, que ha cumplido su objetivo de ser "un espacio de encuentro" y "empoderamiento" para las mujeres y niñas con discapacidad, también "está abierto a la participación de quienes tenemos responsabilidad en el diseño y ejecución de las políticas públicas".



La consejera ha enumerado las principales medidas que se adoptan desde el Gobierno foral en favor de la inclusión de las personas con discapacidad y ha repasado las cifras actuales sobre discapacidad en la comunidad autónoma. En concreto, existen en Navarra más de 34.600 personas con discapacidad, de las que 18.800 son hombres y 15.000 son mujeres y niñas. Pese a esta diferencia, a partir de los 65 años, la tendencia se invierte y hay más mujeres que hombres con discapacidad en el territorio foral.

"Un menor nivel de acceso a la educación, al empleo y a la cultura; las esterilizaciones forzosas; los abortos coercitivos, y una mayor exposición a la violencia son algunas de las dificultades que siguen sufriendo las mujeres y niñas con discapacidad", según Maeztu, que ha expresado el compromiso de su Ejecutivo para "luchar contra todas las formas de discriminación".



Durante la apertura, moderada por la secretaria general de CERMIN, Pilar Herrero, la representante de Red Eléctrica de España (REE), Pilar Urdiola, ha declarado que para la compañía "es fundamental trabajar por la inclusión de la discapacidad, incorporando poco a poco a personas con discapacidad en plantilla". "Este foro nos va a permitir escuchar a mujeres que sufren discriminación por ser mujer, por tener discapacidad y por otras razones como su orientación sexual o proceder de otros países", ha valorado.



"EXPERIENCIAS "EN PRIMERA PERSONA"



Por otro lado, se ha celebrado la mesa 'En primera persona. Experiencias de vida de mujeres diversas', conducida por Mariluz Sanz, y en la que han participado Wafa El Elj, mujer con discapacidad superviviente de violencia de género, y Alicia Ramajo, mujer con discapacidad trans.

Wafa ha relatado cómo su expareja le disparó con un arma, lo que le causó una lesión medular. "En mi vida, la única dependencia que tuve fue él. Después he empezado en la Fundación del Lesionado Medular a adquirir más ganas para hacer cosas sola", ha destacado.



Por su parte, Alicia Ramajo ha narrado su tránsito para el cambio de género y ha apuntado que ha tenido "mucha suerte" porque ha contado con "un gran apoyo de su familia y su entorno". "Para mí, el tránsito para ser mujer y el tener discapacidad son dos cuestiones diferentes ", ha manifestado Ramajo, que ha criticado el "capacitismo que existe en la sociedad". "Igual que hace muchos años empezó a hablarse de machismo, tenemos que empezar a hablar de capacitismo, porque hay muchas actitudes" que "también son violencia", ha remarcado.

"La discapacidad no es solo por nuestros cuerpos, que son maravillosos, sino que la discapacidad es social y política por los prejuicios y la falta de apoyos que existen", ha concluido.

