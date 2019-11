Navarra, tercera comunidad con mejor nivel de inglés de España

Actualizada 19/11/2019 a las 11:16

Los españoles seguimos a la cola de Europa en el nivel de inglés y hemos empeorado por quinto año consecutivo, según el ránking mundial EF EPI, conocido este martes y en el que han participado cien países no angloparlantes, situándose España en el puesto 35.



Los autores de la novena edición de este estudio han puesto el foco en el bajo nivel de formación de los profesores de inglés como una de las causas del fracaso del modelo de bilingüismo español.



"Nos hemos olvidado de esa pata", ha resaltado el director de EF Education First, Xavier Martí, que ha argumentado que se necesitan recursos para la formación de los docentes españoles.



Ha puesto como ejemplo Costa Rica, donde ha conseguido "el éxito" formando primero a los profesores para luego hablar de escuelas bilingües.



Con una nota del 55,46 puntos, nuestro país ha caído 0,39 puntos con respecto al año pasado (55,85 puntos) y tres posiciones (ocupaba la 32).



Martí ha señalado que mejorar el nivel de inglés de una población "es parte de los proyectos de un Gobierno" y "con políticas públicas integrales", algo que "no ha sido así en los últimos años en España".



Este experto ha especificado que la mejora en el inglés pasa primero por los poderes públicos, luego por las compañías y por las personas.



Entre las comunidades, la mejor puntuación la consigue País Vasco, Madrid y Navarra y lo contrario sucede con Baleares y Extremadura.



No obstante, somos un país "bastante homogéneo", ha resaltado Kate Bell, autora del informe, que ha especificado que de 2016 a 2019 todas las regiones españolas han bajado en su nivel de inglés.



Por ciudades, Barcelona y después Madrid son las ciudades mejor clasificadas.



Bell ha explicado que en el estudio han participado 2,3 millones de personas de cien países con una edad media de 23 años y el 59 % eran mujeres.



España se sitúa a nivel medio del dominio de inglés, a la altura de Hong kong, China o India, y significa que podemos entender las letras de las canciones, escribir mensajes de correo profesionales sobre temas conocidos o participar en reuniones en el área de conocimiento propia.

Cierra la clasificación, con un nivel muy bajo, Libia.



Respecto a Europa, solo superamos a Italia, Bielorrusia, Rusia, Ucrania, Albania, Georgia, Turquía y Azerbaiyán.



Las mujeres, en general, son las que suelen tener mejor nivel de inglés así como las personas más jóvenes.



En esta edición los Países Bajos (con una nota de 70,27 puntos) han reemplazado a Suecia como número uno del ránking, que pasa a ocupar el segundo lugar, seguido por Noruega, Dinamarca, Singapur, Sudáfrica, Finlandia, Austria, Luxemburgo y Alemania.



Dentro de la UE, Portugal, Croacia, Hungría y Lituania han mejorado "notablemente", mientras que Luxemburgo ha empeorado de "manera significativa", señala el estudio.



No obstante, Bell ha especificado que los cambios en los niveles de inglés de los países se notan "en diez o quince años".



Para mejorar nuestro inglés, estos expertos han propuesto hacer posible que la televisión y las películas se difundan en versión original subtitulada en lugar de doblada, y potenciar las acreditaciones normalizadas para certificar los cursos de inglés.



El siguiente cuadro recoge por CCAA, la puntuación en el estudio EFE EPI:

País Vasco 58,06

Madrid 57,35

Navarra 57,09

Galicia 57,05

Cataluña 56,64

Cantabria 56,59

La Rioja 56,48

Aragón 56,44

Castilla-La Mancha 56,42

Asturias 55,89

Castilla y León 55,70

Andalucía 54,35

Comunidad Valenciana 54,22

Canarias 53,92

Murcia 53,61

Baleares 52,90

Extremadura 52,29.

