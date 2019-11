El PSN critica la "incoherencia" de NA+ en materia de euskera y empleo

Actualizada 19/11/2019 a las 13:29

El secretario de Organización y portavoz parlamentario del PSN, Ramón Alzórriz, ha denunciado la "incoherencia" que a su juicio supone el discurso de Navarra Suma en torno al euskera y al acceso al empleo público y las decisiones que toma sobre esta materia por ejemplo en el Ayuntamiento de Burlada.

Según Alzórriz NA+ dice defender la igualdad de oportunidades en el acceso a un empleo público pero en Burlada, donde gobierna, han convocado un concurso-oposición para constituir una relación de aspirante de técnico en Relaciones Laborales y Prevención de Riesgos para la que se exige nivel C1 de euskera.

Esto "pone en entredicho" para el PSN el discurso del líder de Navarra Suma, Javier Esparza, ya que defiende que no se debe considerar a los ciudadanos de primera o de segunda según la posesión de títulos lingüísticos y sin embargo "impiden que una persona que no conoce el euskera no pueda acceder a la administración pública".

"El PSN-PSOE apoya el euskera como patrimonio cultural y lengua propia de Navarra" y, por eso entiende que, en esta ocasión, "Navarra Suma está provocando una injusticia social y de desarrollo profesional", dice Alzórriz, quien considera que "el euskera se tiene que evaluar como mérito y no como una barrera".

