Por segunda vez en este año 2019, se celebran en España unas elecciones generales. Son las décimo quintas elecciones de las Cortes. Este domingo se decidirá el nombre de los 350 diputados que elegirán al presidente del próximo Gobierno central y de 208 senadores. A Navarra le corresponde elegir a 5 diputados y a 4 senadores (aunque el elector sólo debe marcar un máximo de 3 nombres en la papeleta sepia del Senado). El 3 de diciembre, coincidiendo con el Día de Navarra, a las 10 de la mañana se constituirán el Congreso y el Senado que salgan hoy de las urnas.



¿Cuándo y dónde se puede ir a votar?

Los colegios estarán abiertos para los votantes desde las 9 de la mañana hasta las 20 horas, ininterrumpidamente. Cada elector ha recibido en su domicilio la tarjeta censal, en la que figura dónde vota, la sección y la mesa, datos que puede consultar en su colegio electoral.



¿Qué identificación debe llevar el votante?

Para votar es imprescindible presentar uno de estos documentos con fotografía que lo identifiquen: el DNI, pasaporte o el carné de conducir. No importa que estén caducados, pero deben ser los originales, no valen fotocopias. En el colegio electoral encontrará papeletas y sobres, también en las cabinas habilitadas.



¿Cómo votar al Congreso?

El sobre y las papeletas son blancas. Las listas son cerradas, por lo que el votante que quiera apoyar a un partido o coalición debe meter la papeleta de esa fuerza política en el sobre sin marcar nada en ella.



¿Cómo se elige a los senadores?

Las papeletas y sobres son de color sepia. A diferencia del Congreso, la elección del Senado es mediante listas abiertas, por lo que hay una sola papeleta en la que figuran todos los nombres, acompañados de sus respectivas casillas para poder marcar a quién se vota. El elector puede elegir 1, 2 o 3 candidatos como máximo, que no tienen por qué ser del mismo partido o coalición ni tienen que ser el primero que figure en cada candidatura. Hay que tener cuidado con no marcar más de 3 nombres, porque el voto sería nulo. Serán senadores por Navarra los 4 candidatos más votados.



¿Cómo se vota en blanco?

Para votar en blanco al Congreso, basta con no introducir en el sobre blanco ninguna papeleta. En el caso del Senado, el voto es en blanco si el sobre sepia no contiene papeleta, o si en la papeleta no se marca ningún nombre.

