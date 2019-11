Actualizada 08/11/2019 a las 22:21

La campaña electoral más corta, la primera que solo ha durado ocho días, ha llegado a su fin con actos, en todos los casos, salvo EH Bildu, en formatos alejados de grandes eventos, en los que los candidatos han insistido en lo que está en juego este domingo y han efectuado sus últimos llamamientos al voto.



EH Bildu ha reunido a sus candidaturas de Navarra y el País Vasco con afiliados y simpatizantes en el frontón Labrit, mientras que las sedes han sido las elegidas por PSN y Geroa Bai y en última instancia, debido a la lluvia, también por Navarra Suma para cerrar la campaña.



Desde Unidas Podemos, formación que adelantó al jueves el acto cierre de campaña, su cabeza de lista al Congreso ha realizado declaraciones en el barrio de la Rochapea, junto a su sede, antes de partir hacia Madrid y participar en el fin de campaña de la coalición a nivel nacional.



En esta última jornada Navarra Suma ha reiterado que votar al PSOE es "votar nacionalismo" y su candidato al Congreso, Sergio Sayas, ha considerado que, "si algo se ha evidenciado a lo largo de esta campaña, es que los navarros que quieran que Pedro Sánchez no sea presidente de España con el voto de los independentistas solo tienen una opción el próximo domingo y esa opción es votar Navarra Suma".



"Los que quieran que Sánchez sea presidente con el voto de los independentistas", ha dicho, "pueden elegir entre muchas opciones", como Geroa Bai, EH Bildu, Podemos, PSOE o incluso Vox, porque votar a esta formación es "restar" a Navarra Suma, o pueden "quedarse en casa".



Desde el PSN, por su parte, su secretaria general y presidenta de Navarra, María Chivite, ha afirmado que "los que promueven la abstención son los que tienen miedo a la democracia" y ha sostenido que el domingo entran en juego dos modelos de país, uno de ellos el del PSOE, de "una España descentralizada, que respeta la pluralidad, la diversidad, que quiere avanzar en derechos sociales" y que "respeta nuestro Convenio y nuestro autogobierno".



El otro modelo, ha comentado, es "el de las derechas", que defiende una "España uniformizada, sin competencias para las comunidades" y "con esa subasta a la baja de impuestos, que eso lo que significa son menos servicios públicos".



La candidata de Unidas Podemos al Congreso por Navarra, Ione Belarra, se ha dirigido a quienes todavía no tienen decidido su voto pero quieren que de las urnas salga un gobierno progresista para decirles que la "única garantía" para lograrlo es que su coalición esté "muy fuerte".

Y es que, según Belarra, "Pedro Sánchez no se va a mover por si mismo, se va a mover solo si la gente le empuja" y por eso ha pedido a "toda la gente que empuje, que apoye".



En el frontón Labrit, el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha asegurado que los fascistas "ganaron una guerra, ganaron la Transición" y ahora "quieren ganar el relato", pero "no se lo vamos a consentir".



"Nosotros y nosotras les decimos hoy otra vez a los fascistas que no pasarán y, si pasan, volveremos a estar aquí", ha señalado Otegi en un acto en el que ha afirmado que: "cada vez está más claro que, si queremos vivir en sociedades justas y democráticas, hay que salir cuanto antes del Estado español y construir nuestra propia república".



Geroa Bai ha cerrado su campaña haciendo referencia la “necesidad de una política útil” y expresando que la sociedad “merece una política apasionada por la democracia y las políticas progresistas”.



Uxue Barkos ha definido esta campaña electoral como “la peor a la que se ha asistido en los 40 años de vida democrática en el Estado” y ha criticado que haya sido “una campaña de postureo y frustración” y la candidata al Congreso, María Solana, ha llamado a buscar “soluciones, porque es lo que faltan y es tiempo de brindárselas a la sociedad”.

