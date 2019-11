Remirez ve "inviable" que Policía Foral asuma en exclusiva las tareas policiales

Actualizada 07/11/2019 a las 10:24

El Gobierno de Navarra no apuesta "ni por un modelo de subsidiariedad ni por uno de exclusividad" para la Policía foral, sino por otro en el que, junto a otros cuerpos estatales y locales en la Comunidad foral, la navarra sea "policía de referencia" y lidere una "coordinación efectiva", para avanzar con el tiempo en un desarrollo gracias a un plan estratégico basado "en la realidad y no solo en los deseos".



Así lo ha asegurado el consejero de Presidencia e Interior, Javier Remirez, quien en respuesta a una interpelación de EH Bildu en el pleno de este jueves ha sido rotundo al considerar "inviable" en este momento la asunción en exclusiva de las tareas policiales en Navarra para la Policía foral, aunque sí ha abogado por su paulatino desarrollo, tanto en medios como en competencias, como lo demuestra su interés por asumir la de Tráfico a corto plazo.



Remirez, quien ha asentado toda su argumentación sobre la base del protagonismo del ciudadano y del "servicio" que se le debe también en materia policial y de seguridad, ha defendido la existencia y potenciación de la Policía foral, pero ha reconocido que en la actualidad hay que caminar "con pragmatismo" e "ir avanzando conforme a la realidad y sin generar falsas expectativas", especialmente entre los agentes autonómicos.



Para ello, ha advertido de que el camino pasa por la elaboración de un "diagnóstico realista" y trabajarlo "desde la planificación", con un necesario incremento de recursos, asunción progresiva de competencias, renovación de instalaciones y mejora en la gestión, algo que conseguirán "apostando por una Policía foral como cuerpo de referencia", aunque mientras todo eso llega "debemos apostar por la coordinación" con el resto.



"Nuestro compromiso es que nuestra Policía foral esté debidamente dotada", de personal a través de OPEs "con coherencia y equilibrio", y de medios con la renovación de sus instalaciones que ya se plantea con las construcción de un nuevo complejo en el Valle de Aranguren.



El interpelante, Adolfo Araiz (EH Bildu), ha evidenciado su disgusto por la respuesta del consejero, al advertir que, pese al elevado a su juicio ratio de policías presentes en Navarra y a la prevista asunción paulatina de competencias, "no se ha querido implementar ese proceso", en un escenario "insólito" porque existen varias fuerzas con las mismas funciones en el mismo territorio.



"No estamos seguros de que haya voluntad política ni aquí ni en el otro lado de la mesa", ha alertado Araiz, quien ha considerado una "tragedia" para la Policía foral que sus propios jefes "han asumido su papel de subalternos", en lo que ha definido como un papel claro del cuerpo de "subsidiariedad y dependencia" respecto a los estatales.



Por Navarra Suma, José Suarez ha coincidido con el concepto de Policía foral definido por el consejero y discrepado de las fuerzas nacionalistas cuyo fin es "transformar el orden institucional , acabar con la identidad de la Comunidad foral" y por ello "piensan en un modelo policial" que contribuya a ello, por lo que ha pedido al Gobierno que "no cedan" ante ellos.



Jorge Aguirre (PSN) ha lamentado el "debate lleno de demagogia" por parte de EH Bildu, al que "no hubiera satisfecho nada de lo que el consejero hubiera dicho".



Por Geroa Bai, Blanca Regúlez, ha sido clara al abogar por una Policía foral "con competencias plenas como recoge el Amejoramiento" y por asumir un "modelo de exclusividad que sustituya al actual, ilógico, ineficaz e injustificadamente caro", mientras que Ainhoa Aznarez (Podemos) también ha instado al Gobierno a hacer "una clara apuesta por un modelo policial de exclusividad que contempla la asunción y ejercicio de todas las competencias" previstas.

