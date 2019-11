La Policía Foral investiga las amenazas en Twitter a María Solana (Geroa Bai)

Actualizada 05/11/2019 a las 11:53

La Policía Foral investiga las amenazas que ha recibido a través de su cuenta de Twitter la candidata de Geroa Bai al Congreso, María Solana, quien ha sostenido este martes que "en política no todo vale" y ha incidido en la necesidad de "parar al fascismo".

En rueda de prensa, Solana ha explicado que llevaba días recibiendo mensajes que sentía que "no eran tolerables" pero que seguramente debe asumir quien está en redes sociales, pero en ese caso en concreto, un gif (imagen en movimiento) con una pistola automática disparándose, "había una diferencia manifiesta" que ha hecho que lo haya denunciado ante la Policía Foral.

La candidata de Geroa Bai ha reconocido que las personas públicas, los cargos electos que tienen redes sociales siempre están expuestos "a recibir comentarios de todo tipo, las más de las veces son respetuosos y tolerantes, pero muchas veces no lo son y concretamente en periodos electorales se suelen volver menos tolerantes".

Esto es lo que ha sucedido en este caso y lo que le ha llevado a "poner pie en pared", a "decirles que ya vale, que en política no todo vale, que se puede hacer crítica, la podemos asumir, no hay problema, nosotras también criticamos cuestiones, actitudes y posiciones de otros, pero no atacamos en ese sentido ni faltamos al respeto".

En un momento en el que se están haciendo llamamientos "a bajar el diapasón", algo que comparte, sucede lo contrario "va subiendo", ha apuntado Solana, quien ha considerado que "hay que intentar que no vaya a más. El nivel de beligerancia y acusación que ayer pudimos ver en el debate y los niveles que estamos viendo son inadmisibles", ha agregado.

En esa línea ha sostenido que "hay discursos, actitudes que sobre todo alimenta Vox, ultraderecha nacionalista española pura, que son inadmisibles".

"Hay que parar al fascismo, no puede consentirse que nadie amenace con ilegalizar partidos y menos viniendo de Vox, partido al que se está facilitando, blanqueando la entrada en las instituciones por parte de las otras derechas sin pedirle cuentas" ha dicho Solana, quien se aseverado que: "pasar de hablar de ilegalizar" a "querer hacer ver que estarían dispuestos a quitarnos del medio me parece que es intolerable".

Por todo ello decidió en un primer momento hacer una denuncia pública a través de la propia red social y posteriormente ante la Policía Foral, que le aconsejó hacer lo que hizo, una recomendación que ha hecho extensiva a cualquier otra persona que reciba amenazas, "no puede quedar impune esa manera de hacer las cosas", ha concluido.

Una vez conocida la amenaza dirigentes de diferentes formaciones políticas navarras trasladaron a través de Twitter su condena de los hechos y su apoyo a la candidata.



