Actualizada 30/10/2019 a las 11:55

Navarra Suma se presenta a las elecciones generales del 10 de noviembre con una campaña centrada en Navarra, con el lema 'Navarra clave en España' y el compromiso de que "en ningún caso facilitarán un Gobierno que se base en el nacionalismo".

Los candidatos al Congreso y al Senado de la coalición integrada por UPN, PP y Ciudadanos han comparecido ante los medios de comunicación en la sede de los regionalistas, donde han presentado una campaña que será "austera", en la que van a reducir al máximo los gastos, en la que no está prevista la presencia de líderes nacionales y que va a tener un acto central el 2 de noviembre en Tudela.

El cabeza de lista al Congreso, Sergio Sayas, ha sostenido que "en un momento en el que el nacionalismo y el independentismo están intentando debilitar el país son necesarias opciones que generen confianza y seguridad y esa opción es Navarra Suma".

En ese contexto ha defendido el lema elegido porque, según ha remarcado, "Navarra es clave para España" y "solo la defiende Navarra Suma porque el PSN le ha dado la espalda para abrir los brazos al nacionalismo", lo que, ha añadido, se ha visto reflejado en el CIS, en el que se apunta que los navarros les restan apoyo.

Sayas ha insistido en que el "nacionalismo tiene una pretensión por encima de cualquier otra, Navarra," y siempre se ha encontrado con "el rechazo de los navarros en las urnas que han elegido una Navarra foral que quiere formar parte del proyecto común de España".

Ha añadido además que Navarra es "clave para la formación del próximo Gobierno en España" y en ese sentido su compromiso es el de que "en ningún caso facilitarán un Gobierno que se base en el nacionalismo", por eso no facilitarán "un Gobierno de Sánchez si no renuncia a sus acuerdos con los nacionalistas".

También, ha continuado, es "clave para España en cuanto al progreso" y en ese sentido ha señalado que durante muchos años ha sido "locomotora" y "ejemplo de prosperidad y progreso", pero ahora lleva años sin "inversiones, de paralización" y vive "de las rentas", por lo que es "hora de apostar por la Navarra que cree en el futuro con ilusión frente a la parálisis de socialistas y nacionalistas".

En esa línea ha avanzado que en Madrid defenderán infraestructuras como el Tren de Alta Velocidad o el Canal de Navarra.

Su lema de campaña cuenta con una segunda frase 'Súmate a la mayoría' que ha sido explicado por la candidata al Senado Ruth Goñi, quien ha comentado que refleja que son una "coalición que apuesta por poner en valor lo que une, por sumar".

Al respecto ha añadido que son mayoría los que piensan que es "bueno un Gobierno que no dependa de los independentistas", son mayoría los que "han votado partidos constitucionalistas", los que creen que el "poder no se puede alcanzar a cualquier precio", los que "quieren estabilidad en Navarra y en España" y los que ven estas elecciones como "una oportunidad para mejorar el presente y futuro de Navarra y España".

A lo largo de la campaña, "con pocos actos y mucha calle", van a trasladar a los ciudadanos que su voto es "decisivo" y en es sentido van recorrer las diferentes localidades con el mensaje de que es preciso "reforzar la voz de Navarra en Madrid".

Con el objeto de reducir gastos ante la "irresponsabilidad de estas nuevas elecciones", van a renunciar a casi toda la publicidad, exterior, salvo la de las marquesinas.

