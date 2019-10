Ione Belarra: "Si gobernara Podemos, el 'solo sí es sí' sería ley"

Actualizada 27/10/2019 a las 11:20

La candidata de Podemos al Congreso por Navarra, Ione Belarra, ha asegurado en Pamplona que si gobernara su formación "hace mucho que el 'sólo sí es sí' que millones de mujeres reclamaron en las calles sería ley".

Así se ha pronunciado antes de asistir ayer a un acto en el que participó la activista feminista romaní Patricia Caro Maya y la candidata gallega de Unidas Podemos y también activista feminista y LGTBI, Ángela Rodríguez.

Según ha trasladado Podemos en una nota, para Ione Belarra, a partir del 10N "se necesita un Gobierno feminista que incorpore por ley que 'solo sí es sí' y que se tome en serio la lucha contra la violencia machista".

“Las mujeres el 8M de este año y del año pasado fueron las que más y mejor demostraron que sí se puede” ha dicho para añadir que, "aunque los sindicatos mayoritarios les dijeron que una huelga sólo podían organizarla ellos, las mujeres demostraron que sí se puede. Son un ejemplo para nosotras”.

Según ha comentado Belarra, “el feminismo es la herramienta de transformación social más potente que tiene nuestra sociedad y nosotras estamos convencidas de que a partir del 10N necesitamos un Gobierno feminista que incorpore por ley que “sólo sí es sí” y que se tome en serio la lucha contra la violencia machista asegurando una vida digna para las supervivientes”.

“Además”, ha resaltado, “nuestro país, que es líder en brecha salarial que es del 29 % y llega al 35 % en el caso de las pensiones ya que muchas mujeres cobran pensiones mínimas o no contributivas, tiene que tener cuanto antes una ley de igualdad retributiva como la que ya presentamos en el Congreso la pasada legislatura”.

En este sentido ha asegurado que “para que se hagan políticas feministas no basta sólo con palabras bonitas o minutos de silencio, necesitamos fuerzas valientes y comprometidas con los derechos de las mujeres”.

En declaraciones realizadas poco antes de comenzar el acto 'Feminismo y futuro, una nueva política sexual', Patricia Caro Maya, feminista romaní de la formación morada, ha señalado que “es el momento de impulsar una nueva política sexual que represente y reconozca al 99 % de las mujeres".

"El feminismo de Ana Botín a nosotras no nos sirve, básicamente porque ese feminismo destruye la vida, los cuidados, los ecosistemas, mientras que nosotras luchamos por el desarrollo de las libertades sexuales, de la justicia climática o del antirracismo, que garantizan los derechos. Las instituciones no pueden quedarse atrás en algo que reclama la calle” ha dicho.

Para la candidata de Unidas Podemos por Galicia, Ángela Rodríguez, “las razones siguen intactas para hacer feminismo”. Rodríguez ha criticado que “nos decía Pedro Sánchez que él no podría dormir si fuéramos ministras de Podemos en un gobierno con ellos y a mí me gustaría decirle que hay mujeres a día de hoy que aún no pueden dormir porque están sufriendo violencia machista”.

Rodríguez ha asegurado que precisamente en Pamplona “sigue resonando aún todo lo que sucedió con 'La manada' y es que es especialmente importante lo que tiene que ver con las violencias sexuales".

"Normalmente hablamos de todas las que han sido asesinadas que ya no pueden dormir ni mal ni bien pero hay muchas mujeres que siguen durmiendo mal porque siguen sufriendo esas violencias sexuales para las cuales, a pesar de que teníamos un acuerdo con el partido socialista no hemos sido capaces de poner en marcha la ley”, ha advertido.

