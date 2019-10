Actualizada 18/10/2019 a las 21:04

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha afirmado que el PSN "ha dejado de ser un partido fiable" porque "hace lo contrario a lo que está diciendo" y toma decisiones "perjudiciales para los navarros".



Durante su intervención al inicio del Consejo Político de UPN, que se ha celebrado este viernes en el Hotel Iruña Park de Pamplona, ha insistido en que la presente legislatura se resume en que "el PSN no es de fiar, viene diciendo unas cosas antes y durante la campaña electoral, pero luego, cuando llega al Gobierno hace otras".



Esparza ha afirmado que el PSN "ha dejado de ser un partido fiable" y "no tiene un proyecto para Navarra porque nos sabemos qué se va a hacer en cuestiones fundamentales para el desarrollo de esta tierra" y las decisiones que se están tomando "están siendo perjudiciales para los navarros".



Se ha referido en concreto a la propuesta que ha realizado este viernes el Gobierno de Navarra a las madres del IRPF. El presidente de UPN ha criticado que el Ejecutivo foral ha dicho a las madres que "no van a quedar exentas, que no se les va a devolver el IRPF por las prestaciones por maternidad, no va a cumplir su palabra". Una medida con la que una familia de Navarra "está en peor situación que cualquier familia en este país", ha reprochado el regionalista que ha recordado que "el PSN llevaba en su programa electoral que iba a implantar las exenciones en las prestaciones por maternidad".



Javier Esparza ha censurado la "vieja política nacionalista rancia, excluyente" que "solo piensa en una parte de la sociedad navarra". "Políticas que se vinieron haciendo en la legislatura pasada y se siguen haciendo en la actualidad", ha aseverado.



En este sentido, ha acusado al PSN de pactar "con la izquierda más radical, el nacionalismo vasco de derechas y los testaferros de ETA". En su opinión, el Partido Socialista "se ha radicalizado y está haciendo políticas nacionalistas".



El presidente de UPN ha acusado a la formación socialista de "renunciar a sus principios para llegar al Gobierno". Ha asegurado que Navarra ha sido "un pago del socialismo al nacionalismo vasco" y que la Comunidad foral "fue moneda de cambio para garantizarse el apoyo del PNV al señor Sánchez".



"¿Cómo se va a defender el autogobierno con los que quieren un Estado vasco?", se ha preguntado el dirigente regionalista que ha afirmado que el PSN "está siendo cómplice de un proyecto nacionalista en nuestra tierra". En este sentido, ha remarcado que si la formación socialista "se modera" y "vuelve a la senda de la centralidad" y de "alejarnos de lo identitario, podremos hablar y llegar a acuerdos; pero no vamos a ser cómplices de ningún proyecto nacionalista".



Esparza ha remarcado que "hay que llegar a acuerdos, desde siempre hemos llegado a acuerdos" pero "el problema es si para pactar tienes que renunciar a tus principios, valores e ideología". Para Esparza, "no se puede ser centrado de la mano de Podemoss, IU y Bildu" y ha reprochado que los socialistas "no se sientan con la principal fuerza de esta comunidad". "Lo que estamos viendo es a un PSN que está haciendo todo lo que el nacionalismo vasco le pide", ha subrayado.



Así, se ha afirmado que el PSN quiere una Ley de Símbolos sin régimen sancionador "para que el nacionalismo vasco siga haciendo lo que le da la gana", ha reprochado el voto en contra de los socialistas a la derogación del decreto del euskera "cuando hace cuatro meses votó que sí", así como su voto en contra en el Parlamento a "derogar la reforma del mapa local".



"Más allá de la incoherencia, tan grave como engañar a los ciudadanos es tomar decisiones perjudiciales para el conjunto de los ciudadanos", ha manifestado Esparza que ha asegurado que las decisiones tomadas por el PSN en estas cuestiones "perjudican a los navarros".

CONDENA DE LA VIOLENCIA EN CATALUÑA



El presidente de UPN se ha referido también a la situación en Cataluña para hacer una "condena clara de la violencia que se está viviendo" en esta comunidad y para transmitir su apoyo a los cuerpos de seguridad y a la sociedad catalana.



Esparza ha destacado que lo que está ocurriendo en Cataluña estos días "me recuerda los años que vivimos en Navarra, a la kale borroka, y duele".



Para el regionalista, "es el momento de pedir ese apoyo a los ciudadanos que están sufriendo en Cataluña y al Gobierno de España para que responda con firmeza al desafío que tenemos delante".



Asimismo, ha criticado la presencia de parlamentarios de Geroa Bai "con la estelada denfendiendo a los políticos independentistas en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona". "Esos son socios de Chivite y de Sánchez", ha subrayado Esparza que se ha preguntado si "con esos socios se puede gobernar, con los que creen que los políticos independentistas deberían estar en la calle".



Finalmente, Javier Esparza se ha referido a las elecciones generales y ha destacado que el 10 de noviembre "los ciudadanos tienen la oportunidad de lanzar un mensaje claro" y decir que "nuestros votos sirvan para que el Gobierno de España no dependan de los independentistas" y "apostar por aquellos proyectos que defienden este país".



El presidente de UPN ha manifestado que "nos presentamos para ganar las elecciones y esperamos recibir el apoyo mayoritario para pensar en la gente, en España desde Navarra y defender un proyecto que se llama Navarra, que quiere seguir estando y va a seguir estando en España".

