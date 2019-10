Vox asegura en Pamplona que peleará por la reforma del Código Penal

Actualizada 12/10/2019 a las 21:39

Vox acatará y será "respetuoso" con la sentencia del "Procés" que aún está por hacer pública el Tribunal Supremo, "sea cual sea" su fallo, ha asegurado en Pamplona el secretario general de la formación, Javier Ortega Smith, quien ha avanzado su intención de reformar el Código Penal para endurecer las penas a los "golpistas" con o sin violencia.

En un acto preelectoral en el que han presentado a los candidatos de Navarra, el dirigente de la formación verde ha expresado su confianza en que la sentencia "refleje la verdad de los hechos, aplique el derecho y el fallo sea una condena de tantos años de prisión que no vuelvan a ver la luz durante años los golpistas".

Sin embargo, ha sido contundente al asegurar que si la sentencia no es la que Vox espera serán "respetuosos" con ella, la acatarán, lo que no significa que no seguirán luchando para "lograr una mayoría en el Congreso de los Diputados y que allí se reforme el Código Penal para que quede claro que quien da un golpe de Estado, haya violencia o no, vaya a la cárcel toda su vida".

Ese es el objetivo por el que Vox quiere conseguir suficientes diputados en estas elecciones, ha dicho Ortega, quien por otro lado ha reconocido que el discurso de su partido "resulta duro" para algunos, especialmente "para aquellos que son enemigos de la nación española", pero que "para blanditos ya tienen a la derechita cobarde y a la veleta naranja".

Ortega, que ha elogiado a los militares tras asistir horas antes al desfile del Día de la Fiesta Nacional y a la corona que une a los españoles, se ha referido también al concepto de la inmigración con el que trabaja su partido, que respalda a los inmigrantes que viven con "integración y respeto hacia la cultura y la nación que los acoge" y no a quienes aplauden a un proyecto político porque les da "la 'paguita'".

También ha sido muy crítico con el "gobierno narcoterrorista de Venezuela", país que ha abogado por apoyar junto a Nicaragua y Cuba, donde hay "una sangría" contra el pueblo, al que Vox "dará voz hasta que logren recuperar su libertad".

El acto, cuya espera sus asistentes han amenizado con gritos de "Viva España" o algunos cantos como el Himno de la Legión, se ha desarrollado en un repleto salón en el que se habían dispuesto 400 sillas, y en cuya puerta se entregaba una bandera española a cada persona que ha accedido, y ha finalizado con los sones del himno nacional.

