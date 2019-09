23/09/2019 a las 06:00

El Palacio de Justicia de Pamplona acoge hoy los juicios por las seis demandas presentadas para reclamar al Gobierno de Navarra la devolución desde 2015 del IRPF de las prestaciones por maternidad y paternidad.

Las demandas se plantearon después de que el Tribunal Supremo declarara en octubre del año pasado la exención de este impuesto en el régimen común.

El Ejecutivo foral consideró sin embargo entonces que el Supremo no estableció que las bajas de maternidad y paternidad tengan que estar exentas del IRPF sino que la ley estatal que derogó las exenciones no era correcta y por lo tanto estas seguían vigentes, algo que a su juicio no afectaba a Navarra al contar la comunidad foral con normativa propia.

Ahora la presidenta María Chivite asegura que están "estudiando como Gobierno la posibilidad de la devolución de manera que nos dé plenas garantías jurídicas", una idea en la que incide la portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, al entender que en este momento con la actual normativa la devolución "no es posible" y que la podría facilitar una sentencia judicial que haga además una lectura general de este asunto.

