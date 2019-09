El PSN recalca que devolverán el IRPF a las madres con todas las garantías

Actualizada 10/09/2019 a las 07:49

Pese a las diferencias con sus socios, el Partido Socialista insiste en que cumplirá su compromiso de solucionar la devolución del IRPF retenido a la prestaciones por maternidad y paternidad. El portavoz parlamentario del PSN, Ramón Alzórriz, recordó ayer que la presidenta María Chivite ha recalcado que el Gobierno está buscando las fórmulas legales para hacer eso posible y ha garantizado que lo cumplirán.



Explicaciones en el pleno



En relación con este tema, EH Bildu preguntará este jueves a la presidenta Chivite, en el primer pleno de control al Gobierno de la legislatura, por las “líneas prioritarias en materia fiscal”. Bakartxo Ruiz argumentó que ante el momento económico “complicado” que se avecina, su grupo ha recibido con “preocupación” el compromiso de la presidenta.



Ruiz criticó en concreto que Chivite anuncie que presentará una propuesta legal para devolver el dinero, en caso de que los tribunales no den la razón a las afectadas. “Creo que la política económica, sobre todo la fiscal, no puede ser propaganda política, no puede ser en base a intereses partidarios y electorales, sino pensando en esa mayoría social y en esas prioridades sociales”.



Viabilidad jurídica



El portavoz de Podemos, Mikel Buil, que todavía no había hablado sobre este asunto, indicó que si la justicia da la razón a las personas que piden la devolución de lo retenido por IRPF entenderán que la ley de 2012 “que hicieron UPN y PSN” y que eliminó esa exención “queda anulada” y se podría dar ese dinero. Pero si la justicia no lo ve así, coincide con Geroa Bai e I-E en que no cree posible que Navarra pueda aprobar una iniciativa legal fiscal con efecto retroactivo, es decir, que se aplique a los años anteriores, para devolver ese dinero.



El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, señaló que la presidenta debe aclarar este tema en el Parlamento, ya que después del compromiso que ella expresó, sus socios, empezando por la expresidenta Uxue Barkos, ponen en duda que se pueda hacer. Esparza reclamó la comparecencia “urgente” de Chivite en comisión para tratar este asunto y la política lingüística, pero el resto de grupos rechazó la urgencia.



El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, destacó que el Gobierno abordará estos temas e informará de los mismos, pero de manera ordinaria. Recalcó que ya hay preguntas de los grupos sobre ambas cuestiones en el pleno parlamentario de este jueves.

