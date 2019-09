20/09/2019 a las 10:04

Viernes 20





+dMANÁ RINDE TRIBUTO A LA BANDA MEXICANA

No son los integrantes del grupo musical mexicano, pero sobre el escenario derrochan toda la energía y fuerza en la interpretación de cada uno de los temás de Maná. Ellos son +dMANÁ, banda tributo a Maná, liderada por el carismático cantante italiano Luca Lavelli y un grupo de músicos de reconocida trayectoria musical. En el concierto de este viernes, la banda repasará los grandes éxitos de Maná que pertenecen al colectivo más arraigado.

En la sala Zentral de Pamplona 22 horas (apertura de puertas a las 21.30 horas). Recorrido por los grandes éxitos de la banda mexicana, con canciones como 'Vivir sin aire', 'Corazón espinado', 'Clavado en un bar' o 'Rayando el Sol'. Entrada: 15 euros.

En concierto

Di papa (Xabier y Javier Salvo) El Bardo Escaldao (Mutilva) 22 h. Espectáculo ‘Canciones para después de una transición’. Las canciones de la transición conducen nuestra historia, la de dos generaciones. Padre e hijo comparten una vida que contamos y cantan desde distinta perspectiva.

Andrea Santiago+ Banda+ Chica Sobresalto La Carbonera (c/Olite). Pamplona. 22.30 horas. Concierto de la cantautora con tendencia al folk de los años 70 que presentará el EP titulado He dejado de buscar tu casa. Ciclo Carbonera en vivo. Entrada libre.

En escena

‘Hezurbeltzak’ Casa de Cultura de Olazagutía. 22.30 horas. Ion Maia, Gorka Hermosa, Jesús Prieto “Pitti” crean un universo propio que supera la música. Hezurbeltzak nos trae una oferta poco habitual y muy especial. Entradas: 6 € anticipada, 8€ en taquilla.

En pantalla

‘Brazil’ Filmoteca de Navarra (Paseo Antonio Pérez Goyena, 3). 20 horas. Proyección de esta retro futurista película (1985) dirigida por el ex Monty Python Terry Gilliam. Los equipos ganadores del II Concurso Científico SciencEkaitza, presentarán sus cintas. Proyección del vídeo del proyecto Runheat, ganador del accésit de Mecatrónica, y el del proyecto Emotional Films, accésit de Comunicación Audiovisual. Entrada: 3 euros.

Gala del festival #LabMeCrazy y proyección de película ganadora 19.30 horas. Museo Universidad de Navarra. Acto presentado por América Valenzuela en e que revelarán los ganadores en las distintas categorías del festival. También se otorgará el premio Pasión por la ciencia al científico Francis Mojica, uno de los padres de la técnica CRISPR. La gala concluirá con la proyección del documental ganador. Entrada: 3 euros.

Clásica

Iosu Larumbe Iglesia de Santa María de Roncesvalles. 18.45 horas. Concierto de órgano titulado Música en el Camino. Ciclo Música para órgano en Navarra.

Literatura

Presentación de ‘Claras’ Biblioteca de Navarra (sala planta 1). 19 horas. Presentación del libro de la joven autora argentina Agustina Sánchez (Buenos Aires, 1999), estudiante de Filosofía en la Universidad de Navarra. El libro es una colección de veinte cuentos cortos, todos ellos en un estilo costumbrista y realista, que llevan al lector por el principio y el fin de la vida de un personaje. Entrada libre.

Con bicis

Semana de la Movilidad en Pamplona: Bicicletada infantil. 9 a 14 horas. Marcha en bici con participación de diferentes centros educativos de Pamplona, acompañados por monitores y Policía Municipal. Salida desde cada centro educativo, hasta un punto de reunión en cada barrio con final en el paseo de Sarasate, desde donde se realizará una ruta conjunta. Fiesta de la Movilidad. Paseo de Sarasate, 11 a 14 horas y 17 a 20 horas. Fiesta con hinchables, murales, juegos, circuito de seguridad vial y talleres en torno a la movilidad.

Celebración

Fiesta de la Virgen del Camino Sala de Calderería. Pamplona. 19.30 horas. Presentación de la revista Gavillas y charla sobre pueblos de Castilla y León, en concreto La Alberca (Salamanca). Fiesta de la Virgen del Camino, patrona de Castilla y León.

De visita

Centro de Interpretación ‘Eunate’ Torre de Olcoz. Claves del Camino de Santiago. el tesoro navarro del primer Renacimiento en el siglo XII. Fines de semana: sábados de 12 a 14 y de 17 a 19 horas;y domingos de 12 a 14 horas.

Yacimiento Arqueológico del Alto de la Cruz Visitas guiadas a la exposición permanente. Horario visitas: domingos a las 10.30 horas. Precio 3 €. Para concertar visitas fuera del horario establecido llamar al tlfno. 676381563.

‘Historia del Batán de Villava’ Visita guiada. Sábados, domingos y festivos de 11 a 14 y de 17 a 20 horas. Visitas guiadas todos los sábados, domingos y festivos a las 11, 12, 18 y 19 horas. En castellano y euskera. Gratuita, sin inscripción.

‘Historia del Agua en Mendillorri’ Horario recinto: todos los días de 10 a 21 horas. Visitas guiadas todos los sábados, domingos y festivos a las 11, 12, 18 y 19 horas. En castellano y euskera. Gratuita, sin inscripción

‘Historia del Molino de San Andrés’. Horario: de lunes a viernes de 17 a 22 horas; sábados de 11 a 23 horas; domingos y festivos de 11 a 21.30 horas. Visitas guiadas todos los sábados, domingos y festivos a las 11, 12, 18 y 19 horas. En castellano y euskera. Gratuita, sin inscripción. Todos los domingos a las 11.30 horas, taller de pan dirigido a público infantil. En castellano y euskera. Gratuita. Sin inscripción.

Petrus Museum Lizarraga de Izagaondoa. Visitas guiadas los domingos hasta finales de septiembre. Horario: 11 y 12 horas. Previa reserva, de lunes a viernes. Tfno: 659 303994 / petrusmuseum@gmail.com. Organiza: Asociación Grupo Valle de Izagaondoa.

En fiestas

Barbarin, Cascante, Fitero, Huarte y Villafranca celebran sus fiestas patronales durante el fin de semana. El programa detallado de todas ellas se encuentra detallado en la agenda diaria del periódico.

Sábado 21





‘EL SENTIDO DEL HUMOR: DOS TONTOS MUY TONTOS’

Aunque la idea inicial del espectáculo era reunir sobre el escenario a tres grandes cómicos que hablaran y reflexionaran sobre el sentido del humor, lo cierto es que no han encontrado a ninguno que dé la talla y han decidido llamar a Florentino Fernández, José Mota y Santiago Segura, quizá más conocidos por el gran público gracias a algunos de sus alter ego: Krispín Klander, La vieja’l visillo o Torrente. Hablando ya en serio, 'El sentido del humor: Dos tontos y yo' es un show único que nos da la oportunidad de ver juntos a tres grandes figuras del humor que, además, son grandes amigos que colaboran siempre que pueden.

En Baluarte. Funciones a las 18.30 y 21.30 horas. Actuarán juntos, por separado, por parejas o de forma individual, todo vale para ofrecer reflexiones, risas y disparates varios que ayuden a entender cuál es hoy en día el sentido del humor. Entradas: entre 22 y 35 euros.

En escena

‘Esto no me lo esperaba’ Casa de Cultura de Olazagutía. 20 h. En esa obra de Zanguango teatro, actores y actrices protagonistas de una gran producción teatral que trata de la vida y la muerte del líder de la Revolución Mexicana Emiliano Zapata, hace meses que no están ni se les espera. Es entonces cuando las y los figurantes deciden seguir adelante con la gira. Entradas: 6 € (anticipada) y 8€ (taquilla).

‘Se infiel y no mires con quién’ Teatro Gayarre. 20 horas. Espectáculo que consagró al actor pamplonés Pedro Osinaga (estuvo 10 años seguidos en cartel) llega de la mano de Josema Yuste. El gran éxito de los 70 que hizo reir a toda una generación protagonizado en esta producción por Josema Yuste, Teté Delgado, Santiago Urrialde, Esther del Prado, Maribel Lara, Vicente Renovell, Celine Tyll, Kiko Ortega y Claudia Azcona. Entradas: 25 euros (sala), 19 euros (palco) y 8 euros (anfiteatro).

‘Mágic Spectacular’ Plaza de la iglesia de Lezaun o frontón cubierto. 18 horas. Espectáculo de magia a cargo de Iñaki Ruiz de Galarreta, conocido como el Mago Sun, experto en escapes extremos, grandes ilusiones y levitaciones. Espectáculo de grandes aparatos pensado para todos los públicos en el que se podrán ver efectos imposibles y en el que el público formará parte activa del espectáculo. Los números irán acompañados de una cuidada escena y una llamativa iluminación escénica. Programa Ecos de Otoño de Tierras de Iranzu. Entrada libre.

En concierto

Pablo Líquido La Parada de Zuriain. 13 horas. Concierto vermú. Versiones.

Óxido Terraza de la Sala Zentral. Pamplona. 20 horas. Concierto de la citaba banda de rock. Tributo a Barón Rojo. Entrada libre.

Chuchín Ibáñez Bar Chill Out (C/Benjamín de Tudela 42, trasera). Pamplona. 21 horas. Concierto con motivo de las fiestas de Mendebaldea-Ermitagaña. Entrada libre.

En pantalla

‘Bahía de Los Ángeles’ Teatro del Museo Universidad de Navarra. 19 horas. Proyección de la película dirigida por Jacques Demy, cuyo argumento gira en torno a Jean, un modesto empleado de banca, que durante unas vacaciones en Niza conoce a Jackie, joven de la que se enamora y que apuesta en el casino todo cuanto gana. Ciclo de cine sobre Jacques Demy. Entrada: 3 euros.

Clásica

Álvaro Landa (órgano) Iglesia de San Pedro de Puente la Reina. Concierto titulado Europa se hizo peregrinando a Compostela (Goethe). Actividad musical enmarcada en el ciclo Música para Órgano en Navarra.

José Luis Echechipía (órgano) Iglesia de San Martín de Tours de Lesaka. Concierto titulado Rescatando esplendores en el que el organista estará acompañado por la coral Lesakako Abesbatza. Dirección: M. Pérez Olaetxea. Ciclo Música para Órgano en Navarra.

‘Recuperación del patrimonio navarro’ Auditorio de Javier. 20 horas. Concierto en el que se interpretará Misa a 8 voces de Buenaventura Íñiguez y la obra Agur María de Aurelio Sagaseta. Concierto a cargo del Coro Sinfónico de la Federación de Coros de Navarra y la Orquesta Sinfónica de La Rioja. Intervendrán como solistas Laura Montoro (soprano), Liubov Melnyk (alto), David de Oliveira (tenor) y Andoni Sarobe (bajo). Dirección: Jesús Echeverría. Entrada: 5 euros (incluye autobús ida y vuelta con salida desde Pamplona. Venta de entradas en Joyería Jesús Garcia, Avenida Baja Navarra, 15).

Para saber

El órgano de Lesaka Iglesia de San Martín de Tours de Lesaka. 12 horas. Visita guiada para conocer la historia del órgano Roqués de Lesaka, un gran órgano románico declarado Bien de Interés Cultural que precisa de una restauración. Para ello se ha constituido la Asociación Amigos del Órgano Roqués de Lesaka, entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es velar por el estado de conservación del órgano. Dicha asociación ha promovido también una gymkana entre los alumnos de los centros educativos para que descubran aspectos del organo.

Noche de Murciélagos Centro de Interpretación de las Foces, Lumbier a las 20.00 h tendrá lugar la conferencia tras la que se preparará una cena entre las 21.00 y 21.30h, hasta llegar al Itinerario nocturno para avistar murciélagos con ayuda de detectores de ultrasonidos.

En la calle

Jornada de antiguos juegos y oficios en Irotz 10.30 horas, apertura de puestos y repique de campanas. 11 a 13 horas, exposición en las antiguas escuelas (amari yoga) 12 horas, coro intergeneracional de Esteribar. 13 horas, actuación del grupo de dantza de Eugi. 14.30 horas, comida popular y conjuro de las Meigas. 17.30 horas, teatro de la mano de diversas personas del valle. Durante la mañana,: talleres y rincones con juegos, oficios y herramientas de antaño, taberna, puestos gastronómicos… amenizado con acordeón.

Día del Arroz en Arguedas 10 a 14 horas, mercado de productos ecológicos, locales y artesanos . 10.30 horas, cata de tomate ecológico y cata popular de tomates. 11 horas, talleres medioambientales. 11 hors, visita guiada al Castillo de Arguedas (punto de encuentro, puerta de la iglesia). 11 horas, visita guiada a la Cooperativa Agrícola San Esteban. 11 horas, jornada de sensibilización de economía circular en la Capilla(organiza: Gal Consorcio Eder). 12 a 14 horas, tamborrada de Hendaya en la sociedad Zarpai con la Banda Castildetierra. 12 horas, entrega del galardón “Arrocero del Reino” a Alfonso Mira y Teo Mira, del restaurante Alfonso Mira de Aspe (Alicante). 13.30 horas, V Concurso de paellas de verduras y XXIII concurso de postres. 14 horas, degustación de arroz “El Alcaraván” producido en Arguedas (previo pago de ticket de 2 euros). Reparto de platos-degustación de paella mixta con arroz El Alcaraván. 15.45 horas, entrega de premios. 16 horas, café concierto con el espectáculo Una noche en La Movida. 17 horas, inauguración de la exposición de artesanía rural en la Casa de Cultura. 17.30 horas, actuación del grupo de sevillanas Alma Gitana de Hendaya. 18 horas, vacas . 20 horas, encierro de toricos simulados en la calle Real.

III Aniversario de P.I.C.A. Sede de la asociación en Polígono Ezcabarte C/M N14. Arre. Fiesta de aniversario de P.I.C.A. (Protección infancia contra el abuso). Motoristas contra el maltrato infantil. Inicio de la jornada con desayuno, ruta motera, almuerzo, comida y conciertos. Todo por una buena causa: ayudar y proteger a los menores que sufren cualquier tipo de abuso. Más información sobre el evento en facebook P.I.C.A.

De fiesta

Fiesta de la Virgen del Camino Civivox Iturrama (c/Esquíroz). 19 horas, actuación de los grupos de folklore Celemín Folk y rancheras con Juan y Begoña. 21.30 horas, sede de la Casa Regional, degustación de productos de la tierra. Fiesta de la Virgen del Camino, patrona de Castilla y León.

Club Taurino de Sangüesa Plaza de Toros de Sangüesa. 12 horas, clase práctica de toreo y recortes para los txikis. 14.30 horas, comida para los socios en la plaza. 18 horas, capea y exhibición de recortes.

Fiesta de la movilidad en Pamplona Paseo de Sarasate, 11 a 14 horas y 17 a 20 horas. Fiesta con hinchables, murales, juegos, circuito de seguridad vial y talleres en torno a la movilidad.

En forma

Día del Deporte Universidad de Navarra. A partir de las 10 horas. Más de 65 actividades con competiciones deportivas, pruebas de ingenio, pruebas de resistencia, actuaciones musicales, teatro infanil, rocódromo, cine, juegos de madera tradicionales, o pintacaras. Segunda edición de la Gladiators Day, una carrera de obstáculos con cargas, arrastres, reptas, muros, equibrios, etc. Torneos de squash, pádel, voleibol, fútbol 3x3 y golf. Pruebas solidarias como un maratón de zumba y la carrera Holi Cross Coe. También se ha organizado un “escape room” y otras propuestas en torno a la gimnasia ritmica, tiro olímpico, esgrima, tenis de mesa, baile y patinaje artístico, kendo, bicicletas, balonmano, taekwondo, circuitos de karts y triciclos, entre otros. Toda la información e inscripciones en la web www.unav.edu/web/dia-del-deporte/programa.

Domingo 22





EL CANTAUTOR PACO DAMAS LLEGA A BALUARTE

Con motivo del Día Internacional de la Paz, Paco Damas ofrecerá 'Que a todas las balas se les haga de noche - Poetas en Paz', concierto en el que el público tendrá que recitar algunos poemas. El cantautor nacido en Torredonjimeno (Jaén), que fue nombrado Músico por la Paz en 2010 por la Fundación Cultura de Paz y Embajador por la Paz por Spmuda Internacional, cuenta con más de veinte años de carrera musical, 6 discos editados y más de 1.000 conciertos. Compartirá escenario con Pepe Dougan (piano), Adri Parker (guitarras acústicas y eléctricas) y Jairo Samuel (percusiones).

En sala de Cámara de Baluarte. 19 horas. Organiza: Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno de Navarra. Entrada libre, previa retirada de invitación en las taquillas de Baluarte.

Clásica

Coro Elkhos Iglesia de San Andrés. Izurzu. 12-30 horas. Concierto titulado Músicas del Mundo, con un programa que pretende hacer un recorrido musical a través de diferentes épocas y estilos, desde la Edad Media hasta la actualidad. Durante el recital interpretarán danzas del Renacimiento, fantasías, Suit australiana, danzas cubanas y música del Renacimiento. El grupo, formado en 2004 por Carlos Gorricho, su director, está formado por 22 personas, muchas de ellas con ampia experiencia musical.

Esteban Landart (órgano) Iglesia de San Salvador de Leyre. Concierto de órgano bajo el título Del sinfonismo a los límites de la imaginación. Ciclo Música para Órgano en Navarra.

En escena

‘Se infiel y no mires con quién’ Teatro Gayarre. 19 horas. Espectáculo que consagró al actor pamplonés Pedro Osinaga (estuvo 10 años seguidos en cartel) llega de la mano de Josema Yuste. El gran éxito de los 70 que hizo reir a toda una generación protagonizado en esta producción por Josema Yuste, Teté Delgado, Santiago Urrialde, Esther del Prado, Maribel Lara, Vicente Renovell, Celine Tyll, Kiko Ortega y Claudia Azcona. Entradas: 25 euros (sala), 19 euros (palco) y 8 euros (anfiteatro).

‘Loco desatino’ Casa de Cultura de Aoiz. 19 horas. Representación de la citada obra a cargo de la compañía Producciones Maestras. Dirección: Ana Maestrojuan. Entrada: 6 euros.

De fiesta

Fiesta de la Virgen del Camino Iglesia de San Cernin. Pamplona. 12 horas, misa en honor a la patrona, con la participación del grupo Celemín. A continuación, bailes en la plaza de San José. 14.30 horas, comida social. 18 horas, fiesta final en la sede. Fiesta de la Virgen del Camino, patrona de Castilla y León.



En la calle

Día del Arroz en Arguedas 9 horas, rally fotográfico de Arguedas bajo el tema Los pasajes del arroz. Punto de encuentro para los participantes: la carpa.



Día de las Migas de Ujué 11 horas, reparto de caldico desde el Toril e inicio del Día de las Migas. 11.30 horas, reparto de migas en los establecimientos acordados (Mesón las Torres, Mesón las Migas y Pastas Urrutia) y vino de Vega de Castillo. 11.30 horas, tradicional pintxo de patata con un pote (1,80 euros) en el bar Villar (plaza Mayor). 11 a 13.30 horas, salida de la txaranga Altobarrio band que amenizará los puntos de reparto de migas, así como la calle Mayor y la plaza municipal. 12 horas, taller de teatro y creatividad para niños titulado “Se necesitan superhéroes”en el frontón. 10 a 14 horas, puestos de venta de alimentación y artesanía en la plaza Mayor y plaza Municipal. 13 horas, en la plaza Mayor, sorteos, lote de productos donados por los puestos y los comercios y un vale para dos personas del Mesón Las Migas (para recoger el premio hay que estar en la plaza).

Día del Talo Leitza. 10 horas, apertura del mercado con los “talogiles” Saralegi y Billabona. Mercado que contará con puestos de artesanos y artesanas, así como productores de la zona. Venta de quesos, sidra, miel, repostería, tallas de madera, bisutería, etc. 10 horas, exposición de instrumentos antiguos y exposición de talos. 10.30 horas, apertura de inscripciones para el campeonato de talos y el campeonato de irrintzis. 12 horas, comparsa de gigantes de Leitza en la plaza. 12.20 horas, campeonato comarcal de talos. Al finalizar, entrega de premios. 16.30 horas, mercado con “talogiles” y artesanos. 17 horas, III Campeonato de Irrintzis de Leitzaldea en categoría infantil. Después, jóvenes y adultos.

En forma

Día de la Vía Verde del Ferrocarril Vasco-Navarro Marcha cicloturista y marcha a pie, para concluir todos los participantes en Zúñiga. 10 horas, marcha a pie, con un recorrido de 11 kilómetros. Salida desde Ancín y llegada a Zúñiga. 11 horas, marcha cicloturista, con un recorrido de 18 kilómetros. Salida desde Maeztu y llegada a Zúñiga. Al finalizar ambas marchas, almuerzo en Zúñiga y talleres ludoeducativos temáticos sobre agua, aire, tierra y fuego.

