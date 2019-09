Actualizada 20/09/2019 a las 20:46

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha protagonizado ese viernes el acto de apertura del curso político de la coalición en el que ha puesto en valor el papel desempañado para conseguir en Navarra un Gobierno estable y plural a diferencia de lo sucedido en España.



Barkos ha recordado la noche electoral del 26M, que "no fue fácil para Geroa Bai" porque perdió el Gobierno pese a "unos magníficos resultados", y el camino recorrido en estos meses en favor de una sociedad "plural y progresista" y un Gobierno "estable".



Una situación que ha comparado con la del Estado para valorar el papel de Geroa Bai, con "otra manera de hacer política, de comprometernos con la sociedad y de asumir la responsabilidad que nos han dado", y ha asegurado que "la política de los quesitos se ha roto" y "no hay miedo a la crítica".



"No hemos buscado un gobierno de cuotas pero sí responsabilidades en las que pensamos que podemos dar el do de pecho", "con generosidad, sabiendo ceder para ganar el conjunto de la ciudadanía", ha indicado.



Y ha criticado el papel de Navarra Suma, que "va a terminar con tricefalea", en asuntos como el euskera, donde ha quedado "en la más absoluta de las soledades, contra el sentido común y la historia" y frente al trabajo "en positivo" de su coalición y del resto de socios en el Ejecutivo.



Tras poner en valor al PSN, que "está sufriendo ataques severos e inaceptables", Barkos ha destacado la situación hoy de Navarra, "con orden y rigor" en las cuentas y en el acuerdo político, y asegurado que Geroa Bai "será muy exigente" con el PSN en el trabajo que tienen por delante y en el desarrollo del autogobierno.



Por su parte el presidente del Parlamento, Unai Hualde, ha reivindicado la labor del Ejecutivo de Uxue Barkos, la política local, la que toca el territorio y los problemas del día a día, y la labor del Parlamento, desde donde "ayudar" al Gobierno mientras la oposición sigue con la inercia del acoso y derribo".



Y de entre las grandes apuestas que están en la agenda ha citado la lucha contra el despoblamiento, la cohesión y vertebración territorial o las políticas de memoria y convivencia.



Hualde ha destacado además "la apuesta incontestable de Geroa Bai por la pluralidad de Navarra", por "inteligencia política y por convicción", como se demostró en la constitución de la Mesa del Parlamento y del Gobierno, porque la pluralidad es "importante, como también la estabilidad".



"Tras la estridencia del verano", ha dicho, "ahora entramos en la normalidad institucional a nivel foral, no se ha hundido Navarra, no somos proetarras, no se ha anexionado nada" y se abre "una etapa histórica" en la que el PSN "tiene que dejar de ser definitivamente la muleta de la derecha en Navarra".



Antes el vicepresidente del Gobierno José Mari Aierdi ha reconocido la labor realizada por el Gobierno de Barkos en la pasada legislatura, logros "evidentes e incontestables" en el saneamiento de las cuentas, en la reversión de recortes y con el que "la Navarra real levantó la cabeza y pudo ponerse de pie".



Una "pluralidad que va a permitir la solución a los problemas del día a día" y un "legado" sin el que "no hubiera sido posible" el actual Gobierno, también de coalición y progresista, y "que va tender la mano a la izquierda abertzale buscando el compromiso por una apuesta leal y posibilista de transformación".



"Geroa Bai es la garantía de que este Gobierno va a dar continuidad al proceso de cambio iniciado en 22015 y será instrumento de transformación para protagonizar el futuro de la comunidad", ha afirmado.



También ha intervenido el alcalde de Alsasua, Javi Ollo, que ha abogado por la estabilidad política mediante el acuerdo y el diálogo, "sabiendo ceder" sin por ello renunciar a los principios, "eso es lo que hace dormir bien a un dirigente político que actúa con responsabilidad".



El alcalde de Zizur, Jon Gondan, se ha referido por otra parte a la necesidad también de apostar desde lo municipal por políticas publicas que favorezcan la igualdad y la conciliación, que protejan el medio ambiente y que favorezcan la creación de empleo y el emprendimiento.

Selección DN+