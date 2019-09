Qué hacer este fin de semana en Pamplona y Navarra

13/09/2019 a las 06:00

VIERNES 13

De concierto

Roy Ellis & Mighty Megatons/ Aretha Soul Divas & Silverbacks Sala Zentral, 21.30 horas. Roy Ellis está considerado una leyenda viva de la música jamaicana de los años 60. Aretha Soul Divas & Silverbacks, por su parte, rendirán homenaje a la reina del soul, fallecida hace un año. Festival de Música Negra Beltza Weekend 2019. Entradas: 24 y 22 euros. Abono del festival, 42 euros (25 euros para menores de 25 años).

Miren Narvaiza ‘Mice’ Casa de Cultura de Viana. 22 horas. Concierto para presentar el nuevo proyecto de la músico. Entrada gratuita.

Paul San Martín & Tonky De la Peña Parque municipal de Burlada. 20 horas. Grupo considerado el padre del blues en Madrid, con más de 30 años sobre los escenarios. Tonky De la Peña incorpora una mezcla de estilos y su propia receta musical a base de modelos de banda, subgéneros y una gran dosis de inspiración clásica. Ciclo Blues Parkean. Entrada libre.

León Kimera El Bardo Escaldao. 20 horas. Autor folk creativo, estilo propio e inconfundible, incomparable. La propuesta se enmarca dentro de una dimensión musical emocional de un corte expresivo y vivaz. Letras desgarradoras que destripan los intereses más actuales del pensamiento crítico moderno. trasgresor, insurgente.

Komando funk La Carbonera. 22.30 horas. Concierto del citado grupo dentro del ciclo Carbonera en vivo. Entrada gratuita.



A escena

‘Tutti-Magia’ Plaza de Loza. Berrioplano. 18.30 horas. Espectáculo de calle. La compañía Mago Hodei realizará un recorrido por las diferentes disciplinas del mundo de la magia, desde la manipulación de objetos hasta el mentalismo, pasando por números de riesgo y situaciones cómicas. Un espectáculo participativo en el que el público será protagonista. Para todos los públicos. Entrada libre.

‘Zoaz Pake Santuan’ Casa de cultura Harriondoa de Lesaka. 20 h. Mikel Laskurain y Ane Gabarain protagonizan esta obra en euskera. Se trata de una comedia delirante y llena de giros inesperados. Una pareja diabólicamente divertida. Dos personajes que brillan por sus defectos, sus debilidades, sus torpezas, a la vez divertidas y entrañables.

‘The Ópera Locos’ Teatro Gayarre. 20 horas. Cinco cantantes líricos son los protagonistas de este espectáculo cómico operístico en el que los cantantes irán desvelando las pasiones ocultas y los anhelos de cada uno de ellos mientras preparan el recital. Creación y dirección del espectáculo a cargo de Yllana. Coreografías de Carlos Chamorro. Con María Rey, Joly, Mayca Teba, Toni Comas, Enrique Sánchez Ramos y Jesús Gallera. Entrada: 15 euros (sala) y 8 euros (palco).



En pantalla

‘Un tipo genial’ Filmoteca de Navarra. 20 horas. Proyección de la película dirigida por Bill Forsyth (1983) que aborda la relación entre un millonario del petróleo que envía a un empleado a un pueblo remoto de Escocia para asegurar los derechos de propiedad de una refinería. Pero todo cambiará cuando dicho empleado se queda prendado de las historias de las auroras boreales y de una chica extraña del pueblo. Ciclo Cine y Ciencia organizado en colaboración con la corporación tecnológica ADltech. Entrada;: 3 euros.



Clásica

Álvaro Landa (órgano) Iglesia de San Pedro de Puente la Reina. 18 horas. Concierto de organo Europa se hizo peregrinando a Compostela. Música para Órgano en Navarra. Entrada libre hasta completar el aforo.

NAK 2019 Civivox Condestable (c/Mayor, 2). 20 horas. Concierto didáctico Ondas sonoras con el clarinetista Santiago Martínez Abad y el flautista Julián Elvira. El clarinetista mostrará las diferentes posibilidades sonoras dentro de la familia del clarinete con instrumentos construidos en madera y metal. Elvira, por su parte, presentará un nuevo instrumento desarrollado y producido por él mismo: la flauta Prónomo. Festival de Música Contemporánea de Navarra NAK 2019. Entrada libre.



En la calle

‘Tour por la Milagrosa’ Cine Guelbenzu. 18 a 19.30 horas. Paseo teatralizado por el barrio guiado por Monika Aranda, del grupo de teatro El Telón. Programa La Mila de Oro. Auzkokale 2019. Participación libre.

Taller ‘Huellas intergeneracionales’ Plaza Alfredo Floristán. 18.30 horas. Taller impartido por la Asociación Alfredo Sada. Programa La Mila de Oro. Auzkokale 2019. Participación libre.

Fiesta de la Valdorba Actividad en Catalain. 18.30 horas. Concierto a cargo de Alba y Naroa.

Fiesta de los Usos Tradicionales de la Trashumancia en Bardenas Celebración en Carcastillo. 9 horas, trashumancia infantil, exposición y taller con la Fundación Oxígeno en la Sede de Bardenas. 19 horas, charlas y exposiciones en la sede de Bardenas de Tudela con la ponencia Almendro ecológico en regadío y posibilidades con el agua del canal, impartida por Eduardo de Miguel, director de la Fundación Global Nature y agricultor. A continuación, presentación del libro La sonrisa de una estrella ambientado en Bardenas a cargo de su autora, Karla Ropero Plaza. Al finalizar, charla Trashumancia y turismo sostenible, experiencia en el Valle de Alcudia y Sierra Morena. Exposición de fotografías Cañada Roncalesa, de ASOBAR. 20 horas, cine de Carcastillo, proyección de un video sobre la trashumancia Irasko, 100 años de pastoreo en Falces.

Mercado de las tres culturas en Tudela A partir de las 18 horas, mercado, espectáculos, artesanía y talleres en el Paseo del Queiles, Herrerías y Mercadal. 18.30 horas, pregón y pasacalles de inauguración, títeres. 19 horas, danzas tribales y orientales, personajes medievales, danza, titeres con Las dos viejas pícaras, duendes, sonidos de Oriente, personajes fantásticos, espectáculo de circo aéreo y malabares, nobleza bizarra, danza oriental, cazadores de dragones, fueos y aéreos, pasacalles con fuego, danza Sufi y A quemarropa, espectáculo de fuego. 22.30 horas, cierre del mercado.



De ferias

Feria de calabazas gigantes de Valtierra 16 a 18 horas, taller de cocina Compartir sabores. Organiza: comisión de igualdad Ayuntamiento de Valtierra 19 horas, concurso infantil de huevos fritos dirigido por el chef local Javier Pérez Mazuque en la plaza de los Fueros. 20.30 horas, pincho-pote especial calabazas por los bares colaboradores.



Literatura

‘El hechizo del Groove’ Palacio del Condestable. Pamplona, 19.30 horas. Presentación del libro de Jaime Bajo González con entrevistas a figuras de la música negra. La presentación irá acompañada de una exposición con las ilustraciones del libro hechas por Jaume Mira i Carbonell. Actividad enmarcada en Beltza Weekend 2019.

‘La muerte acecha’ Fnac La Morea, 19 horas. Presentación de la primera novela del pamplonés Álex Aldaz.

‘La ciencia de la felicidad. Cien herramientas para ser feliz’ Locales parroquiales de San Miguel (Bergamín, 17). 19.30 horas. Presentación del nuevo libro del psicólogo Emilio Garrido Landívar.

‘Sentimientos encontrados’ Librería Chundarata. 19 horas. Presentación del álbum de Gustavo Puerta y Elena Odriozola, creadores de la editorial Ediciones modernas del embudo. Ambos estarán en la librería y firmarán ejemplares, tanto en castellano como euskera.



De fiestas

Ablitas, Andosilla, Ansoáin, Arróniz, Artajona, Azagra, Cárcar, Cintruénigo, Cirauqui, Cordovilla, Esparza de Galar, Huarte (desde el sábado), Sangüesa y Zizur Mayor, entre otras localidades, celebran sus fiestas patronales este fin de semana. El programa detallado de todas ellas puede verse en la agenda diaria del periódico.

SÁBADO 14

De concierto

Lee Fields & The Expressions/ Michelle David & The Gospel Sessions Sala Zentral. 21.30 horas. Concierto con las citadas actuaciones. Lee Fields es una de las figuras más importantes de la escena soul actual internacional, mientras que Michelle David, por su parte, ofrece una visión del gospel envuelta en una manta de soul, blues, jazz y afrobeat. Festival de Música Negra Beltza Weekend. Entradas 27 y 25 euros. Abono del festival, 42 euros (menores de 25 años, 25 euros).

Chuchín Ibáñez y Los Charros Zuriain (Esteribar). 23 horas. Concierto de música mexicana y otro repertorio.



A escena

‘Amico on the beach’ Plaza de Grocin. 18 h. Ion Amico y Txori Amico se sumergen de nuevo en el lenguaje gestual y de movimiento para ofrecernos un refrescante espectáculo dirigido a jóvenes de entre 5 y 105 años.



Clásica

NAK 2019 Planetario de Pamplona. 20 horas. Concierto didáctico Kosmos 3.0. Los sonidos del espacio’ Experiencia única en la que se mezclará música en directo y videocreación en la pantalla hemisférica de la Sala Tornamira. Un nuevo proyecto de creación del Centro de Música Contemporánea Garaikideak, en colaboración con el Planetario de Pamplona. Presentación a cargo de Javier Armentia. Videocreaciones de Martín Etxauri, Sandra Vallejo y Acrónica Producciones. Entrada: 10 euros.

Susana García (órgano) Iglesia de San Nicolás de Pamplona. 18 horas. Concierto titulado Paso a tres: Francia-España-Alemania. Ciclo Música para órgano en Navarra.



Con niños

‘La música de Braulia. Brauliaren musika’ Palacio del Condestable (c/Mayor, 2). Pamplona. mplona, 12 horas. De la mano de la artista Tefi De paz, la conocida gigante de Pamplona introducirá a los más pequeños en otros tipos de músicas con alma, más allá de las jotas y pasacalles. Espectáculo infantil enmarcado en el Festival de Música Negra Beltza Weekend 2019.

Pancartazo al cáncer infantil Plaza de Santa Ana de Pamplona 11.30 horas, zuma (Itziar Valls). 11.30 horas, manualidades de Masmarco, pintacaras, Maikampanilla y comparsa de cabezudos de Barañáin. 12.30 horas, exhibición de Ravel. 13.30 horas, concierto de Los Tenampas. 12 a 14 horas, hinchables. 15 horas, comida en la peña. 16.30 horas, actuación de Miguel Ángel (tributo a Nino Bravo). 17 horas, Pinta tu pañuelo con Marinadas. 17 a 19 horas, hinchables. 17.30 horas, actuación de Chica Sobresalto. 18.30 horas, A destiempo. 18.30 horas, piñata. 19.30 horas, batukada. 20 a 21 horas, actuación especial. 22 h.oras, Risky Bet. 22.30 horas, Gazte txaranga en la peña. Organizan: Adano y Los del Bronce.



Patrimonio

‘Patrimonio material e inmaterial en el paisaje cultural roncalés’ Casa del Valle (Roncal). 18.30 h., Conferencia impartida por Pablo Orduna Portús. Entrada libre.



En la calle

Taller Jardín efímero y mural participativo. 10 y 11 horas. Calles Goroabe y Joaquín Larregla. Participación gratuita. Instalación de un jardín floral, coordinada por Viveros Sustrai y renovación de un espacio del barrio. La Mila de oro.

Día del Valle de Echauri 9 h., Vuelta ciclista al valle. 12 h., Txistorrada. 18 h., semifinal y final del campeonato de mus. 18 h., teatro del valle. 20 h., finales del campeonato de pelota del valle. 22 h., concurso de calderetes autogestionados. 23 h., photocall. 00.30., concierto Los Habituales.

Día del valle de Salazar 9 horas, dianas en todas las villas. 10.30 horas, homenaje a los mayores. 11.30 horas, misa con la rondalla. 12.15 horas, desfile. 12.45 horas, acto central en la plaza. 12 a 14 horas, parque infantil, tren mecánico e hinchables. 15 h., comida y sobremesa con la fanfarre Urbeltz. 16.30 a 18.30 horas, parque infantil. 18.30 horas, final del “Mundialito de calva”. 19.30 horas, baile con Trikidantz. 21.30 horas, gaiteros y herri-dantzak. 22 horas, bokatas y Dj Sembe. 23.30 horas, Trikidantz. 3.30 horas, Dj Sembe.

‘Desenfoque Burlada’ Palacete del parque municipal de Burlada. 9 horas. Taller de bodegón y retrato con Emilia Valencia, que lleva más de dos décadas impartiendo las asignaturas de fotografía, dibujo y arte en diversos lugares. V Semana de la Fotografía Desenfoque Burlada.

Jornada de puertas abiertas en el Señorío de Bértiz 10 horas, comienzo de la jornada. 10 horas, voluntariado de eliminación de exóticas (inscripción en la web del Parque Natural de Bértiz). 11 horas, taller teórico práctico de vidriera emplomada con motivo de la puesta en valor del conjunto de las vidrieras de Bértiz. Harri (d) ura, Amaya Sánchez. 11 horas, charla con entrada libre. 12 a 13 horas, taller práctico gratuito (máximo 15 personas). Si hubiera más solicitudes, realización de un nuevo taller de 13 a 14 horas. 12 horas, visita guiada teatralizada por el Jardín Histórico-Artístico de Bértiz. Escenificación a cargo del grupo de teatro Emaitza Taldea. Aforo máximo para 30 personas. Entradas: 7 euros (adultos), 5 euros (menores de 18 años).

Mercado de las tres culturas en Tudela 11 a 00 horas. Paseo del Queiles, Herrerías y Mercadal. A lo largo del día, espectáculos y personajes: sabios y alquimistas, personajes fantásticos, malabares, danza clásica oriental, pasacalles La captura del dragón. El Fauno, títeres, pasacalles, danzas tribales, danza Sufi, el bufón Calabacín, títeres, magos, gigantes, personajes medievales, animación musical, espectáculo de fuego, sonidos de Oriente, etc.

Apertura de curso en la Casa Cultura y Encuentro Calle Sangüesa, frente al número 33. Barrio de La Milagrosa. A partir de las 18 horas. Bailes, cuentacuentos y música del mundo. Presentación de las actividades con ludoteca en inglés, apoyo escolar, escuela de padres, apoyo terapéutico y asesoría gratuita a familias. Degustación de platos típicos de Ecuador, Bolivia, México, Venezuela, España y República Dominicana.

Fiesta de los Usos Tradicionales de la Trashumancia en Bardenas Celebración en Carcastillo. 19 horas, carlas y exposiciones en la sala de la biblioteca de Carcastillo. Charla Marca Pro-Biodiversidad. Comercialización ventajosa de Lechazo y Custodia del Territorio en Picos de Europa, a cargo de Conchi Gálvez, bióloga de la FCQ Fundación Quebrantahuesos. Ponencia Mujer, ganadera y biodiversidad, impartida por Guadalupe Bada, ganadera de Pro-Biodiversidad en Picos de Europa. Exposición Arte pastoril, de Javier Martínez Ciriza. Exposición de fotografías titulada Cañada Roncalesa, de ASOBAR. 20.30 horas, espectáculo teatro-musical titulado Más allá del azul de las montañas en el cine de Carcastillo.



De ferias

Feria de calabazas gigantes de Valtierra 8 a 10 horas, recepción y pesaje de calabazas (las calabazas del concurso estarán expuestas hasta las 17 horas). 13.30 horas, entrega de premios en la plaza de los Derechos Humanos. 10.30 a 14.30 horas, feria y demostración de productos artesanos por las calles del casco viejo de la localidad Valle del Roncal y Plaza de la Paz. 11.30 a 13.30 horas, tren turístico por las calles de la localidad (salida desde la parada de autobuses, centro de la localidad). 11 a 11.30 horas, recepción, numeración de tortillas de calabaza y entrega de plicas. 11.30 horas, concurso de tortillas de calabaza (premio de 300 euros a la mejor tortilla y premio de 100 euros a la más original). Tras la entrega de premios, degustación de las tortillas del concurso y productos de la huerta, elaborados por la cocina de la Residencia de Ancianos San José. Lugar: Plaza de los Fueros. 12.30 horas, salida de la Comparsa de Gigantes de Valtierra y baile final en la plaza de los Derechos Humanos. 12.30 horas, pesaje de las 3 calabazas más grandes. 14 horas, comida popular en la plaza de los Fueros. A continuación música con el grupo Armis. 18 a 19 horas, paseos en ponies por las calles de la localidad. (salida desde la plaza Derechos Humanos). 18 horas, desencajonamiento de reses. A continuación suelta de vaquillas por la carretera.. 19 horas, descanso. 19.30 horas, suelta de ganado bravo. 21 horas, parrillada popular en la Plaza de los Fueros. 22 horas, conciertos de rock a cargo de los grupos Los Botxorno y Los Walker en la Plaza de los Fueros.

DOMINGO 15



De concierto

Repercusión 2019 Plaza del Castillo. 18 h. Lo que el año pasado fue una exhibición de 3 versiones con un grupo de rock y 20 baterías, este año se ha convertido en un Concierto que será tocado con un grupo de rock (compuesto por 12 personas) y 35 Baterías. Versiones de temas de diferentes estilos.

Chuchín Ibáñez y Los Charros Frontón viejo de Zizur Mayor. 13 horas. Concierto de música mexicana y un amplio repertorio. Fiestas patronales.

Coral Erreniega de la Cendea de Cizur Iglesia de San Martín de Tours de Undiano. 12.30 horas. Repertorio de habaneras y música tradicional cubana. Se cantará la misa previa de las 12 horas. Yaritza Farah Núñez.

Paz de Ziganda Helduen Abesbazta & Grupo de Gospel “Denak batean” Iglesia Parroquial de Bidaurreta. 12.45 horas. Concierto.



A escena

Iruñerría Dantzabira Plaza Consistorial de Villava. 12:30: Espectáculo de dantzas a cargo del grupo HARIZTI de Barañáin 13:15: Karrikadantza, sesión de danzas populares abierta a la participación del público aficionado.Iruñerria Dantzabira es un programa de danza tradicional promovido por Nafarroako Dantzarien Biltzarra que se desarrolla en cinco localidades de la comarca de Pamplona (Barañain, Berriozar, Burlada, Noain y Villava).



En la calle

Fiesta de los Usos Tradicionales de la Trashumancia en Bardenas Celebración en Carcastillo.

8 horas, disparo anunciador de la entrada de rebaños en Bardenas en El Paso. 10 horas, apertura del mercado tradicional en la calle Calvario. 11 a 13.30 horas, parque de deporte rural para el público infantil en el trinquete. 11 a 13.30 horas, demostraciones y talleres participativos para todos los públicos en la plaza de la iglesia. Muestra y taller de telares artesanales, elaboración de fieltro desde la lana. 12 horas, esquileo en la plaza de la iglesia. 13 horas, degustación de Cordero de Navarra. Mercado tradicional en la calle Calvario. Durante la mañana, animación de calle con la charanga El Encierro, los gaiteros y la Comparsa de Gigantes de Carcastillo.

Fiesta de la Valdorba Catalain. 11 horas, talleres infantiles (con voluntariado, padres y madres). 11.30 horas, misa. 12 horas, apertura de la feria. Animación en la calle con los Gaiteros-as de Orisoain y la txaranga Kukumendi.

Día del Valle de Echauri 7 horas, auroros. 10 horas, rally fotográfico, exposición de coches miniaturas y venta de calendarios 2020 con fotos antiguas del valle. 10.30 horas, rincón de los animales. 11 horas, artesanos. 11 horas, exhibición del uso de la tejería. 11 horas, hinchables. 12 horas, pasacalles de personajes mitológicos, exhibición de sogas y exhibición de drones de velocidad. 12 horas, misa y coros Paz de Ziganda y Gospel. 12 horas, vídeos antiguos y apertura del museo del valle. 13 horas, pintxo pote. 14.30 horas, comida popular. 16 horas, taller de cometas. 16.30 horas, concierto mexicano Los Txamukos. 17.30 horas, herri kirol. 18 hoiras, exhibición de motosierras. 19 horas, entrega de premios y pase de testigo.

Día del Valle de Aezkoa 10.30 horas, dianas con los gaiteros de Irunberri, txaranga EZK, etc. 10.30 horas, apertura de exposiciones. 10.30 horas, feria de artesanía y productos locales. Talos elaborados por AEK. 12 horas, aurresku en el monolito de los valles pirenaicos. 12 horas, kalejira con gigantes, alcaldes, aezkoanos, dantzaris. 13.30 horas, acto central con txalapartaris, irrintzis, Peio Zabalza y firma en el libro de honor. 14 horas, fotografía en apoyo a 47 ak Herrian y Altasus. 15 horas, comida popular con la txaranga EZK. 17 horas, teatro infantil con el grupo Patata tropikala y el espectáculo Kalean otso etxean uso. 18 horas, dantzaris Iruña Taldea. 20.30 horas, bailables con Trikidantz.

Mercado de las tres culturas en Tudela Paseo del Queiles, Herrerías y Mercadal. 11 horas, apertura del mercado. Durante el día, danza Sufi, danzas tribales, danza clásica oriental, hechiceros, sabios, alquimistas, personajes medievales, personajes fantásticos, pasacalles los Colorines, sonidos de Oriente, títeres, espectáculo de circo, malabares, etc.



Clásica

In Tempore Abesbatza Ermita de San Urbano de Gaskue (Odieta). 12.30 horas. Concierto de coro y orquesta titulado The wound in the water. Proyección audiovisual y ambientaciones. Concierto a favor de la ONG Zaporeak.



De feria

Feria del ganado autóctono de Irurtzun A lo largo de la mañana, feria en el espacio ganadero con ovejas, vacas, yeguas, cerdos y gallinas. Mercado agrario transparente, campeonato popular de queso y cata, feria de artesanía, exposiciones, musica, animación con la presencia de los Joaldunak y persoajes mitológicos, actuacios de calle, degustación de talos, juegos infantiles, etc. Para finalizar la jornada, comida popular y festival de herri kirolak por la tarde.

