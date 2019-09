Chivite responde a Navarra+ que no hay discriminación en el modelo lingüístico

Actualizada 12/09/2019 a las 10:40

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado que "no hay discriminación de ningún tipo" para el alumnado en función del modelo lingüístico en el que se eduque, y ha señalado que la educación "va encaminada a garantizar la paridad y la equidad".

Por contra, Navarra Suma ha acusado al Gobierno de Navarra de favorecer al modelo D (euskera) en la zona no vascófona permitiendo la apertura de unidades en euskera con menos alumnos que los que se exigen para castellano y pagándoles además el transporte y el comedor.

En respuesta a una pregunta de Navarra Suma sobre esta materia en el pleno del Parlamento de Navarra, María Chivite ha afirmado que "la idea de este Gobierno es construir un sistema estable basado en las equidad y orientado a la excelencia que garantice la igualdad de oportunidades". "Las actuaciones del Gobierno en materia educativa respetan la legislación vigente y no establecen discriminación de ningún tipo en función del modelo lingüístico", ha sostenido.

La jefa del Ejecutivo ha afirmado que "no se puede hacer revisionismo respecto a la matrícula en la zona no vascófona, el alumnado tiene derecho a permanecer en el centro en el que inició sus estudios". "Esto está regulado en la ley orgánica de Educación y en el decreto foral que regula la admisión del alumnado en centros públicos y privados concertados. Existe el derecho a permanecer en el mismo centro a lo largo de toda la vida escolar. Hay que cumplir la normativa", ha subrayado.

Además, Chivite ha anunciado que el Gobierno tiene previsto aprobar un plan para apoyar a la escuela rural.

En respuesta a la presidenta, el parlamentario de Navarra Suma Carlos Pérez-Nievas ha afirmado que "en la zona no vascófona, especialmente en la Ribera, se están autorizando unidades de modelo D con menos de 8 alumnos, cinco o tres, a los cuales, para incentivarles en la matricula, se les paga el transporte y el comedor".

Pérez-Nievas ha destacado que desde 1986 "se puede estudiar euskera en la zona no vascófona mientras haya demanda" y ha señalado así que los Gobiernos de UPN abrieron líneas en euskera, pero ha indicado que lo que ocurre desde la pasada legislatura es que "se abren unidades de modelo D con ocho alumnos, se les paga el transporte y el comedor, y a nadie se le autoriza eso en ningún otro modelo".

El parlamentario de Navarra Suma ha afirmado que "si hubiera 25 familias de Tudela que quieren modelo D, no habría problema, pero si es cero o una, no podemos tener una ratio distinta a la de los demás". "No podemos hacer del modelo D en la zona no vascófona un modelo de élite", ha afirmado.

